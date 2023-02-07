夏立言二訪或見王滬寧 遭質疑“統戰戲碼第二幕”

兩岸關係

國民黨副主席夏立言將在8日再度訪問中國，對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱臉書質疑夏立言“訪中2.0，為統戰戲碼第二幕”。據消息人士說，除已知的宋濤外，夏立言還有可能會與王滬寧見面。

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吳欣岱7日在臉書上指出，中共黨主席習近平曾在2019年1月2日講過，對一國兩制的台灣方案，要從台灣各界來展開協商，表示接下來中共對台的攻勢將不限於政黨，國民黨將不再是習近平想要一統台灣的主要工具。

臉書上她寫說，從當初裴洛西來台，中共開始不斷提升武力威脅，無論是夏立言訪中、國民黨在去年地方選舉勝選後，中共攻勢都從未停歇就可以看得出來。她認為習近平可能覺得“等國民黨取得執政權、交出執政權已經太慢了！我都幾歲了！”

她的看法是，“國民黨是利益取向，只有在兩邊搖擺、模糊地帶才有生存空間。” 中共可能覺得，這樣的工具太雞肋，食之無味、棄之可惜，不如把資源投注在其他產業界，反正國民黨定期會帶代表團來朝貢，偶爾買買高粱也不吃虧，讓國民黨附隨組織跟着起舞即可。

吳欣岱表示說：“不然可以請夏立言，公開談一下，國民黨到底安什麼好心？” 她又指出，夏立言去年訪中1.0時，曾說“賣台也要有東西好賣”，而後雙方就在沒有陸委會授權的情形下，擅自就《海峽兩岸經濟合作架構協議》早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢驗等議題進行討論，實為交易。

文中最後她質疑國民黨，從選舉後到現在已經用這些議題鬧了多少次了？現在還要去訪中2.0，“你們的統戰戲碼到底還要演幾齣？”

另據台灣聯合報6號引述消息人士指出，夏立言此行將前往上海、武漢、北京等城市進行座談會、會見新任國台辦主任宋濤，預計17日回台。主要目的仍是關懷台商與台灣民眾，以及促進兩岸逐步恢復正常交流往來。

值得注意的還有去年中共20大後大陸涉台官員大換血，夏立言此行也將向陸方表達希望能繼續維持國共兩黨既有溝通聯繫管道。

該報導說，除將與宋濤會面外，也不排除與中共政治局常委王滬寧會面的可能。

王滬寧據信將在今年三月接替汪洋出任全國政協主席，併兼任中共中央對台工作領導小組副組長。