大陸組團赴台吊星雲法師無法成行引發爭議

台灣/星雲法師葬禮

由於台灣陸委會沒有核准部分大陸官員入境追悼5日去世的星雲法師，國台辦11日批評陸委會罔顧基本人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情。大陸的弔唁團決定更改行程，今天(12日)前往佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

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國台辦發言人朱鳳蓮表示，星雲法師在台灣圓寂的消息，大陸有關方面高度重視。應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，原定11日到14日赴台弔唁。連日來，弔唁團38人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計畫在11日上午到首都機場集合準備出發。但由於台灣方面阻擋，基於團進團出，弔唁團最終無法成行。

針對國台辦的說法，台灣陸委會響應表示，大陸官方弔唁團中有12人是台辦或統戰部門的現職官員，因為過去曾發生遭到台灣民眾尾隨抗議的事件，因此希望國台辦能夠先循既有聯繫機制，聯繫陸委會，以便協助在台行程順利進行，避免發生紛擾。

陸委會並表示，受理佛光山申請案時，並沒有看到陸方提出38人是以「弔唁團」形式來台，也沒有表明是「團進團出」。希望相關大陸人士都能如期來台參加典禮。

陸委會前副主委張顯耀表示，大陸台辦系統或官員來台，如果是政策性或政治性活動，當然會透過這些機制管道，但星雲法師圓寂的弔唁活動屬於「民間交流」。他批評陸委會的作法對法師不敬，刻意阻斷兩岸重新交流的機會。

台灣輿論分析指出，陸委會顯然是希望利用這次機會，營造出即使沒有北京當局設下的政治前提，兩岸還是可以重啟官方溝通協商的假象，但卻反而失去陸方官員來台接觸的機會，最後可說失算了。

台灣陸委會堅持的「聯繫機制」是2014年，主委王郁琦訪問大陸時，與國台辦主任張志軍建立的。比如這次，可由國台辦交流局與陸委會聯絡處先聯繫溝通申請。但國台辦在2016年就表明與陸委會的聯繫機制前提是「九二共識」。