47人案現「排隊黨」阻旁聽 有主事人涉「愛國組織」 評論指欲削關注 似大陸

香港/47名泛民主派初選案

涉及47名泛民主派的「35+」初選案開審至今已進入第八天，但自首天開始已出現的收費排隊取籌但不旁聽人士繼續出現，網媒《獨立媒體》以記者「放蛇」方式報道，有一個負責組織「排隊黨」的「蛇頭」，與號召港商回中國創業時獲統戰官員接見的組織相關。評論員桑普批評有關做法是要把香港的審訊與大陸的司法看齊，達到減少此案曝光率和對在審被告精神支持的卑鄙目的。

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不少香港傳媒連日報道，指有排隊取籌號以進入法庭旁聽的「市民」，根本不知道自己來旁聽什麽案件；排隊人士中，有人聲稱排隊一小時可獲150港元(下同，折算近18歐元)，亦有人稱通宵排隊一晚可獲800至1000元；部分人持籌入座後，於開庭前便離去，亦有人旁聽一會兒後離去，令庭內出現近半數空位的情況。根據傳媒觀察，這些疑似「排隊黨」各種年齡段都有，除港人和操中國內地方言者外，還有來自非洲丶巴基斯坦和印尼等地人士。

曾報道「排隊黨」現象的《獨立媒體》14日報道，其記者日前透過一個召募散工的通訊群組，得知有人以800元薪金召募在審訊「47人案」的西九龍法院當「排隊黨」，通宵排隊12小時至早上法庭派籌，「一手交籌一手交錢」。該記者成功報名，獲安排加入統籌上述行動的手機群組「13/2西九精英群」，群組內有八至九人，其後有感警方可能會查手機而改名「13精英群」。

該名記者通宵排隊時發現，現場有不同的「排隊黨」群組，部分更採取輪更制，而他在取得14日的桃紅色「正庭」(即正式審訊的法庭，不是透過直播視頻旁聽的延伸庭)籌號後，經指示進庭後即離開，並在法院附近的公屋交收，現場有男子負責派800元酬勞，另有一名女子則手持一疊桃紅色紙。「蛇頭」事後又說，數日內仍有排隊工作。

2023年2月6日，香港泛民主派初選47人案開審以來，排隊黨在法院附近一個公園內交收旁聽席籌號, 小圖為蛇頭在派錢 © 香港獨媒圖片

「蛇頭」與愛國組織有關 組織澄清已非會員

《獨媒》另一報道則集中談「蛇頭」身分，報道稱，管理排隊黨群組的其中一人名範功健，顯示他是「S.P.C.青創家協會」理事，而卡片提供的網址則連接至「S.P.C.國際年青才俊交流協會」(本台發現，該網頁亦是「S.P.C. 義工團」所有)，該會宗旨一開始便訂明是「貫徹中華人民共和國一國兩制發展方針；擁護香港特別行政區依法施政。」網頁亦顯示兩會有屬會關係，《獨媒》曾向範查詢，但對方以正在工作為由沒有回應。

聲稱有逾百名活躍會員的「國際年青才俊交流協會」，其臉書在該會前日上載的廣州引資交流活動下的回應區對《獨媒》報道作出澄清，指「這個(按:不知是指範功健抑或青創家協會)已經並不是我們本會的人，招搖作騙行騙， 如屬實馬上報國安」。 不過，同一臉書顯示，兩會在去年12月仍一起舉辦「S. P. C. 國際年青才俊交流協會暨S.P.C. 青創家協會 2022就職典禮」，12月中又一起發文慶賀沈豪傑當選港區人大代表。

臉書又顯示，上述引資活動在本月13日發帖，指12月中時曾急速到廣州和區委統戰部副部長及其僑辦官員會晤，商討該會引進實質商家回國創業的情況，並促請有興趣者於本月月底前與該會聯絡，擬於下月在香港舉行首次會議。

桑普：「排隊黨」令被告失「奧援」 亦有指欲阻領事旁聽

從香港赴台灣的評論員桑普今(15日)早在其社交平台頻道指出，「排隊黨」會把真正關心「47人案」的市民排拒在庭外，目的之一是減少此案曝光率，另亦可削弱對被還柙逾700天的被告的「奧援」。他解釋，被告長時間還柙，憂鬱難免，出庭時看見有支持者已是一種精神支持，但現時放眼只見「排隊黨」，會感覺失去支持。

桑普批評，這是中共以不同手法令香港審訊變成與大陸司法一模一樣的狀況。他以諾貝爾和平獎得主劉曉波的審訊為例指出，大陸審訊維權人士時總是禁止真正的公眾旁聽，手法包括不事先通知開庭時間丶禁止其他人接近法院，而香港現在雖未把所有旁聽席全取，但已取走一半，不排除在餘下的八十餘天審訊中，中共會按情況改變策略，甚至全取旁聽席。

但另有記者估計，現時「排隊黨」排在人龍的前部，是要阻礙歐盟等領事館人員入「正庭」旁聽，而即使領館人員最後能取得延伸庭的旁聽號，亦不能全面觀察庭審情況，因為延伸庭播放的是定鏡，有時連發言的辯方律師是誰也不知道。

司法機構現時在「47人案」派發四百多張籌號，派完「正庭」旁聽籌號才派延伸庭的，司法機構回應「排隊黨」問題時稱，會繼續密切注視情況，適時調整有關安排，包括若聆訊法庭有空置15分鐘或以上的公眾人士座位，相關入庭籌號便會失效，職員會在不影響審訊的情況下，安排在法庭延伸部分的旁聽者轉往聆訊法庭旁聽。