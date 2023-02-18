美國國會議員提交法案撤銷香港駐美經貿辦事處

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美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）與共同主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley），17日提交法案，撤銷香港駐美國經濟貿易辦事處。提案指出：香港的“一國兩制”遭中共嚴重干預，香港駐美經貿辦事處已成為中共政府的附屬物。

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民主黨籍聯邦眾議員麥戈文（Jim McGovern）和共和黨籍聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）也參與提案。

提案的名稱為《香港經濟貿易辦事處認證法案》（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act）。提交法案的議員們透過新聞稿表示：這項法案說明一個悲慘的事實，亦即香港人民曾經享有並受到國際法保障的公民與政治自由正在迅速消退，香港經貿辦已成為中國額外的外交前哨。

提案要求美國總統在法案頒布後30天內，證明包括華府、紐約與舊金山三個香港經貿辦是否值得延長目前享有的特權、例外與豁免。若美國總統證明不應再享有外交豁免，香港經貿辦將在6個月內終止運作；但若總統認為香港經貿辦應繼續享有外交特權，國會有權提出否決決議。若決議獲得通過，行政部門必須撤銷香港經貿辦外交特權。

這項法案與盧比奧等人在2022年12月分別於參眾兩院提出的法案內容相同，但當時來不及完成立法，在新一屆國會開議後，國會議員再次提出這項法案。盧比奧辦公室發表聲明說，香港經濟貿易辦事處是香港特別行政區駐美國的官方代表處，享有一系列特權、例外和豁免。香港駐美經貿辦當時被授予這些特權的前提是，香港不受中國共產黨的威權控制。但是，北京於2020年在香港實施了嚴厲的《國家安全法》，這一現實發生了變化。

美國一些議員們認為，香港駐美經貿辦現在已經成為中國共產黨的喉舌，用來掩蓋和模糊其長期侵犯香港人權和其它北京視為威脅團體和人士權利的事實。默克利參議員表示，香港從一個開放的社會轉變為北京專制控制下的另一個中國城市，因此失去了單獨對待香港經濟貿易辦事處的理由。