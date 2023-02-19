康納等四位美國眾議員訪台21日會見蔡英文

台灣/美國

美國聯邦眾議員康納於2月19日到23日率團抵台訪問，成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯、歐清傑及傑克森。對於美國四位跨黨派聯邦眾議員到訪，台灣外交部表達歡迎。接下來還有其他美國國會議員將陸續訪台。據統計，2022年，至少已有37位美國國會議員訪問台灣，人數之多，創近十年來新高。

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台灣總統蔡英文21日將在總統府會見康納等四位眾議員，訪團也將拜會台灣相關部會的首長，就強化台美安全與經貿夥伴關係等議題交換意見。此外，他們也將拜會產業人士。

台灣外交部說，這次來訪的四位聯邦眾議員都是台灣在美國國會的重要友人，過去幾年在強化台美安全合作、台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）及參與「世界衛生組織」（WHO）等重要議題上，也都堅定為台灣發聲。

其中岡薩雷斯在前年底，全球疫情嚴峻時就曾訪問台灣；康納曾在去年提出強化台美公共衛生合作的「美台公共衛生保護法案」，法案核心內容已被納入美國「2023會計年度國防授權法」，並完成了立法程序。

康納出發訪台前曾在加州表示，他關注經濟議題，像半導體、製造業，要將這些產業帶回加州，台灣半導體產業對他的選區至關重要。

康納的辦公室則發表聲明，他此行將會晤蔡英文總統、台積電創辦人張忠謀，以及美國「字母公司」旗下的Google台灣代表。

接下來還有其他美國國會議員將陸續訪台。麥考爾計畫在春天訪問台灣，時間可能在四月休會期。麥卡錫也表達有意在今年或明年訪問台灣。

康納提到，今年他也有意在美國國務院認為適當的時機訪問中國大陸，但不確定共和黨眾議院議長麥卡錫或眾議院外交委員會主席麥考爾，會不會和他採取相同的做法。