英媒：美台官員將舉行私下會晤 避免刺激中國神經

美台關係

路透社援引金融時報日前消息稱，白宮下周將在華盛頓與台灣高級官員會晤。據報道，雙方會談以私下方式進行，來避免在台海局勢緊張之際，北京做出強烈反應。

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報道指金融時報援引5位匿名知情人士的消息說，台灣外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄將率領台灣代表團赴美，與白宮副國家安全顧問喬恩·芬納（Jon Finer）和副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）會面。

但吳釗燮在台北告訴路透社，他對此不予置評，也無法證實。

報道又說，美國上屆政府避免透露美台這一長期外交通道的存在。不過，金融時報兩年前報道吳釗燮率領台灣代表團在馬里蘭州首府安納波利斯會晤美國官員後，披露了這一外交通道。

白宮和台北經濟文化代表處也都謝絕置評這個將舉行的會談。

路透社說，美國和大多數國家一樣，與台灣沒有正式的外交關係，但卻是台灣最重要的武器供應國和國際支持者，這讓北京方面一直感到憤怒。美國的與台灣關係法規定，美國需要確保台灣有足夠的自衛能力。

令人關注的是，這次美台會談正值美中關係處於敏感的緊張時刻。在中國高空間諜氣球穿越美國領空數日2月4日被美國戰機擊落後，儘管拜登政府試圖淡化處理，但北京強硬的反應令雙方緊張關係升級。由於間諜氣球危機，美國國務卿布林肯被迫取消原定訪問北京的行程。

2月17日，英國金融時報報道，美國國防部主管中國事務的副助理部長邁克爾·查斯（Michael Chase）已經抵達台灣訪問。截至目前，他可能是近年訪問台灣的美國最高級別的國防政策制定者。

繼查斯後，眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」成員、民主黨籍眾議員宏·卡納（Ro Khanna ）18日率領跨黨派代表團前往台灣，以加強矽谷與台灣半導體產業之合作。

報道認為，在尚待修補的美中關係持續緊張之際，美台雙方的頻繁互動，將會招致中國的反對和不滿。

另據中央社報道，民進黨立法院黨團今天表示，這表示台美官方交流升級、挺台力道也再加強，且加速中。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳今舉行輿情響應記者會，對於金融時報報導台美將舉行國安閉門會談，鄭運鵬說，除了這則報導外，也有媒體報導台美雙邊自由貿易協議可望於上半年達陣，這都代表台美官方交流升級。

劉世芳也表示，根據媒體揭露台美雙方交流的訊息，證明挺台力道再加強，且加速中，同時，台美21世紀貿易倡議從文官層級變成政務官層級的談判，也代表台美官方交流的層級加速升級中。