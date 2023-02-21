蔡英文：台灣將加強與美國的軍事聯繫

台美關係

台灣總統蔡英文周二（2月21日）在台北會見到訪的美國議員代表團後說，台灣將繼續加強與美國的軍事聯繫，並與美國及其他民主夥伴更積極合作，以應對威權主義的擴張。

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周日抵台訪問的該代表團成員包括美國加州、得州、麻薩諸塞州和伊利諾伊州的四位民主、共和聯邦眾議員。蔡英文周二在總統府會見代表團後說，"台灣和美國繼續加強軍事交流，" 她強調，"台灣將與美國和其他民主夥伴更加積極地合作，以應對威權主義擴張和氣候變化等國際挑戰。”

蔡英文沒有具體說明這一未來交流將包括哪些內容，但強調現在是台美間 "探索更多合作可能性 "的時候。“雙方可共同繼續捍衛民主和自由價值。”

法新社援引《金融時報》報道，在該國會議員代表團對台五天訪問之前，美國五角大樓負責與中國關係的美國國防部副部長邁克爾-蔡斯周五也訪問了台灣。在氣球事件導致中美關係緊張背景下，此次訪問再次激怒北京。

美國國會最新成立的“美國與中共戰略競爭特設委員會”的成員、此次訪台的議員之一加州眾議員羅卡納說，此次訪台旨在擴大對台軍事和國防夥伴關係，並加強美台在半導體領域的關係"。 他周二表示，"我們來台灣是要確認美台之間的共同價值觀，對民主和自由的承諾”。他說他尤其珍視代表團 "與世界上最大的芯片製造台積電創辦人張忠謀的會晤。”

全球經濟低迷抑制需求、而美國針對中國高端芯片出口的一系列管制措施衝擊全球半導體行業。在去年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，中美關係陷入低谷，北京以在台灣周圍進行大規模軍演作為報復。此前美國國務卿布林肯已警告，中國可能會加快對台動武的可能時間表。布林肯本周末與中國外交最高官員王毅本周末會面，雙方雖然表達了重啟關係和緩的意願，但王毅在會面中指責華盛頓散布對北京的 "錯誤 "看法。