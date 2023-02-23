中大新亞以「反共」學者錢穆宣傳愛國和統戰 惹猛烈抨擊

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香港中文大學新亞書院國樂會與推廣文化的節目上，把為反對中共摧殘文化而南下香港創立新亞書院的國學大師錢穆以人工智能全息影投射在新亞書院的圓形廣場上，遭中大校友和教師猛烈抨擊

繼更改校徽風波後，香港中文大學再出現引發爭議事件。事緣該校新亞書院國樂會與推廣文化的節目上，不單大唱有「第二國歌」之稱的《歌唱祖國》，還把為反對中共摧殘文化而南下香港創立新亞書院的國學大師錢穆以人工智能方式重現當場，宣揚「一個中國」，遭中大校友和教師猛烈抨擊，指校方此舉十分無恥。

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不少新亞書院畢業生在社交媒體表達不滿，主要批評中大和新亞書院向中國獻媚，當中，時事評論員劉細良指出，新亞書院容許中共大外宣組織如此利用一生反共的錢穆宣揚中共的民族主義，是「狎玩」錢穆，他「以此為恥」；一名中大現職講師更憤言，若錢穆泉下有知，「一定會由棺材彈返起身」。不過，左派傳媒《文匯報》則以整版的專題形式報道當晚節目，把被批評儼如「春晚」的節目形容為「美妙的歌舞表演為他們(指觀眾)留下了良好的印象」，又引述一名校內兼職教師讚賞全體合唱《歌唱祖國》的環節，可以振奮香港的年輕人。

上述名為《似是故人來》的節目是2023無錫（香港）文化旅遊推介活動的一部分，由無錫政府和相關團體主辦，星期一(20日)晚在中大新亞書院的圓形廣場上演，當中包括以AI人工智能丶全息投影技術丶音配像等科技手段復現出身江蘇無錫的錢穆的影音，讓錢穆以聲音和簡體字寄語無錫與香港合作，呼籲無論到那裡都不要忘記自己是中國人，宣揚「一個中國」需有「共同理想」。

但劉細良在其評論節目中指出，錢穆口中的中國，是中華民國，不是中華人民共和國，節目此舉是把他認同的政權也篡改了。他憂慮，唐君毅丶牟宗三等文史哲大家日後也難免被人用同類方法狎玩。

錢穆逃港後赴台 續猛批毛共

另一身為中大校友的學者鍾劍華亦對上述活動感到憤怒，直指是「騎劫死人」來達到政治目的，手段十分卑劣。他解釋，錢穆當年表明中共會破壞中國傳統文化而離開中國大陸，並在港創立新亞書院，中大管理層此舉是出賣錢穆，嚴重扭麴錢穆的理念，做法很可恥。

在中國江蘇出生的錢穆，立場「反共」，曾被中國已故領導人毛澤東在反駁美國於1949年8月發表的《中美關係白皮書》的文章中被點名批評，指他和胡適丶傅斯年等人受美帝控制，錢穆對此既憤怒又擔憂會遭到迫害，同年10月便南下香港，出任「亞洲文商學院」院長，翌年，書院更名為新亞書院，繼續為來自中國的流亡青年得以繼續就學。他更以10月10日「雙十節」為中大新亞書院的校慶日，聲言新亞書院的意義和價值寄託在對國家民族的前途信仰上，因此校慶與「雙十」為同一天。

他曾在1954年的創校初年校刊上撰文，表明創辦書院是：「有感於共產黨在中國大陸刻意摧殘本國文化，故本書院特以發揚中國文化為教育之最高宗旨」，「在今日民主主義與極權鬥爭之下，中國青年在思想上應有正確的認識，以免誤入歧途，既誤其本身前途，亦遺害於國家民族以及世界和平。」

他1967年移居台灣，其後在1978年重回中大演講時，仍猛烈批評中共和毛澤東，直指「毛澤東只學了史太林，起來要分產，結果使中國社會陷於破產，比蘇聯更不如，但造產不能由一黨專政來造。」他當時又說：：「中國共產黨憑藉政治專制來改造社會經濟，這種改造必然仍然是破壞性，而非建設性，這是一無辦法的。」

北京早前曾以同樣的AI技術和全息投影功能，把誓言不平反六四便不回中國大陸獻唱的已故歌星鄧麗君在春晚上為中國大陸同胞獻唱，亦曾引起不滿，質疑有否徵得其家人同意。