中國重促俄烏對話解戰火危機 未提俄羅斯撤軍

烏克蘭/中國

在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之日，中國發布政治解決「烏克蘭危機」的立場文件，重申支持俄烏直表對話以達致全面停火，又促請國際社會勸和促談，中方會為此發揮建設性作用。但十二點主張中，並無包括聯合國剛以大比數通過丶要求俄羅斯撤出烏克蘭的主張。

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中國外交部今(24日)早在官網發表政治解決「烏克蘭危機」的立場書，首先重申應尊重各國主權，接着是敦促各方「摒棄冷戰思維」，明言「地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障，……反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上」。有關用詞和說法，是中方近年針對美國和北約組織東擴引發俄烏戰爭的說詞。

接着才針對俄烏戰爭丶呼籲「停火止戰」，促請各方克制，不要拱火澆油丶激化矛盾，避免危機惡化甚至失控；表明中方支持俄烏儘快直接對話，以便最終全面停火；期望國際社會亦堅持「勸和促談」，幫助衝突各方為重啟談判創造條件和提供平台。中方表示，願繼續為此發揮建設性作用。

中國又反對使用或威脅使用核武器，強調「核武器用不得，核戰爭打不得」，以免出現核危機，並須維護核電站安全；另又要求停止單邊制裁，保障糧食外運及確保產業鏈供應鏈穩定。此外，亦要求各方做好解決人道危機丶保護平民和戰俘及推動戰後重建。

在預告中方會發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》時，負責外事的中共中央政治局委員王毅表示，文件會吸納各國合理關切，爭取形成國際社會的最大公約數。不過，文件並未提及聯合國大會剛以78%與會成員國通過的俄羅斯撤軍要求，事實上，中國是這次就包含撤軍要求決議案投票的180個成員國中，投棄權票的32國之一。

另外，德國總理舒爾茨亦在中方發表立場前預告，不要對中國抱有任何的幻想；而作為俄烏戰爭中的當事國之一的烏克蘭表示，中國沒有就結束烏克蘭戰爭的事宜諮詢該國。