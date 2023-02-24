蓋拉格密訪台灣與蔡英文洽談麥卡錫延後訪台事宜

台灣/美國

台灣綠營知情人士今天透露，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格日前訪台和蔡英文總統會面時，雙方曾溝通有關美國眾議院議長麥卡錫可能延後到2024年初台灣總統大選之後再訪問台灣，台美雙方應如何準備；以及眾議院「美中戰略競爭特別委員會」訪問台灣的事宜。

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台灣總統府與外交部23日分別證實，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格曾在這個月17日到20日之間訪問了台灣，期間拜會了總統蔡英文、副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄，以及產業界人士，並接受台灣外交部長吳釗燮晚宴款待。

一位綠營知情人士指出，麥卡錫原來預定在四月亞洲行的時候訪問台灣，但因為美國本來安排國務卿布林肯要訪問北京，所以一直延後，加上因為俄烏戰爭，美中關係還在緊繃，「將等他們談完，才會有後續」，目前麥卡錫訪台的時間都尚未證實。

國民黨立委江啟臣說，麥卡錫剛選上議長，要有一些成績來累積威信，因此接連拋出聽證會、訪台等「抗中牌」。蓋拉格先來台灣，採取「先低調，後來再披露」的形式，代表蓋拉格此行屬於「探路」的性質。但台美近期的許多轉向檯面化的交流，都是美國向世界和中國大陸傳達挺台訊息的一環。

蓋拉格上周末密訪台灣四天返美之後，接受華盛頓郵報專訪表示，希望夏天前到台灣舉行聽證會，然後將成果彙報給麥卡錫，讓麥卡錫更能妥善規畫訪台之行。

華盛頓郵報還報導，蓋拉格以前任議長裴洛西引發的效應為鑒，因此低調訪問台灣，他驚艷於台灣政府面對北京威脅與解放軍急速成長的警覺性；他說，防止台灣遭受侵略以及第三次世界大戰的上上策，是對台灣挹注硬實力，逐步增加中國國家主席習近平侵略台灣的成本。

蓋拉格21日曾投書華爾街日報，引述他與台灣副總統賴清德的對話，賴清德對他比喻說，如果是打籃球一對一，中共可能會贏，但對上一個美國領導的隊伍，北京不會獲勝。