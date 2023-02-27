匪夷所思：香港輸入人才計畫多年未須申報 今起「補獲」五類須報定罪紀錄

香港/輸入人才計畫

港府批准曾入獄三年的中國科學家賀建奎來港而被揭發新推出的「高端人才通行證計畫」毋須申報刑事定罪紀錄引發爭議後，發現多類人才計畫雖規定合資格者須無「案底」，但卻未有要求申請人申報，當局隨即堵塞漏洞，宣布由今日起，再多五類輸入人才計畫的申請人必須申報是否有「案底」。不過，在港為數三十多萬的外籍家庭傭工並未包括在內。有人力資源顧問形容，整件事匪夷所思，惟相信新規定不會阻延申請。

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根據人民入境事務處昨(26日)早公布，今天起須申報是否有刑事定罪紀錄的五類丶但毋須同時提交證明的輸入人才計畫包括「一般就業政策」丶「輸入(中國)內地人才計畫」丶「科技人才入境計畫」丶「非本地畢業生留港/回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計畫」。

本台以申請人身分向該處就業及旅遊簽證科查詢，當值官員表示，在申請表格上填報有無「案底」已須負上法律責任，毋須提交官方文件證明。據了解，當局可以虛假文書罪或詐騙罪起訴相關人士，一經定罪，最高刑罰皆為入獄 14年。

翻查公開紀錄，上述五類計畫，除人數最多的「一般就業政策」在1997年回歸前已存在之外，其餘計畫自2003年至2018年起推行，以2019年疫情爆發前計算，每年涉及人數超過 6萬人，當中三分之二屬「一般就業政策」，幾乎凡是來港工作的專才均須申請此項簽證。

至於在2019年有超過40萬丶到去年3月底有32.8萬名的外籍家庭傭工，入境處昨晚回應傳媒時確認，不包括在今次入境申請流程調整之內。但有外佣組織透露，輸入外佣各來不需申報是否有「案底」，但在港府上周三(22日)「補獲」，要求「高端人才通行證計畫」(高才通)申請人補充申報後，即有僱傭中介職員收到入境處要求，提出本周一起，新申請入境外佣須額外申報刑事定罪紀錄，但港府昨早公有的五類人才簽證卻未有提及外佣，引發疑問。

香港僱傭公會主席陳東風認為，外佣沒有必要申報，因他們即使工作滿七年也無法申請香港永久居民身份，不可享有政治權利及社會福利，實無必要修改外佣簽證的背景審查。不過，有僱主組織卻不認同，認為外佣亦須申報是否有「案底」，因為相關紀錄對聘請阱佣的家庭相當重要。

針對港府多項輸入人才計畫未有要求申請人申報「案底」，人力資源顧問周綺萍形容，是匪夷所思，因為這是基本要求，但現有計畫已實施多年，竟一直無規定申報，實屬大漏洞。她認為，有關紀錄對商界尤其重要，因為員工有機會處理錢財和客戶金錢，而一般大型企業均會要求求職者申報刑事定罪紀錄以作保障，但政府不應依賴企業把關，尤其「高才通」並非由僱主申請，亦沒有要求獲批者在港工作，港府更應做好把關工作。但她預計，大部分申請人並無定罪紀錄，而以現在的申報方式，應不會令申請過程延遲。

連串事件源於香港傳媒揭發涉及為嬰兒基因進行編輯的賀建奎，在非法行醫罪服刑三年期滿並於去年首季出獄後，獲港府快速批出「高才通」簽證，事件曝光後，引發爭議。當局回應時承認，申請者毋須申報刑事定罪紀錄，入境處當晚（22日）深夜更改規定，要求「高才通」申請人須作出有關申報，並會不時調整工作流程，檢視所需資料。