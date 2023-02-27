美軍：展現印太承諾 美軍機飛越台海

台灣海峽

今天（2月27日 周一）美國海軍的一架巡邏機在國際空域飛越台灣海峽，展現了美國對「自由開放印太地區」的承諾。美國海軍第七艦隊發表的聲明強調，“美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，其中包括在台灣海峽”。

廣告 繼續瀏覽後續

據台灣國防部在今天下午發表的新聞稿中表示：飛越台灣海峽的美國軍機是一架P-8A海神式巡邏機，飛行航向是由北向南航經過台灣海峽；美軍機飛過台灣海峽期間，台灣軍方全程掌握周邊海、空區域相關的動態，狀況均正常。

中央社報道指出，上個月5日，同樣隸屬美國第七艦隊的勃克級導彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon，DDG-93）也曾例行性質的航行穿過台灣海峽。

當時美國第七艦隊曾發表聲明說，鍾雲號航行經過的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍，而且該艦艇在台灣海峽經過的水道不在任何沿海國家的領海範圍之內。

去年6月，大量中國軍機飛越台灣西南防空識別區的時候，美國海軍的一架P-8A海神式巡邏機也曾飛越台灣海峽，以表明美國對自由開放印太地區的承諾。

當時，中國軍方很快做出反應，東部戰區的新聞發言人稱“美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，表示堅決反對。並稱：“戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整"。且“東部戰區組織了空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒”。