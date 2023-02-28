香港3.1除口罩 寓全面復常  日韓撤港機航點限制

新冠，新冠防疫

港府視作最後一道防疫措施的配戴口罩令，將於明(3月1日)天取消，標示香港全面復常，正式步入後疫情時期。特首李家超不願正面回應有關決定是否太慢或只是跟隨澳門腳步，強調適當時候之舉。與此同時，日本和南韓宣布，由明日起，取消香港航班降落地點的限制，香港旗艦航空公司的國泰隨即表示，計畫在4丶5月增加航班。

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澳門自昨日起取消戶外口罩令，大部分室內處所則由負責人自行決定是否要求配戴口罩入內。有關決定令港府取消口罩的壓力大增，尤其是香港大學微生物系臨牀助理教授薛達(Siddharth Sridhar)在澳門政府宣布取消戶外口罩令當日在其臉書發帖，質疑港府現時仍強制全民戴口罩是否有助防疫，謔稱香港可能是世界上最後一個在公共場所必須戴口罩的地方，建議當局讓市民自行選擇是否佩戴口罩。

經過向傳媒「放風」後，行政長官李家超今早出席會議前宣布，明日起全面撤銷口罩令。他解釋，現時整體疫情的風險可控，沒有大的反彈跡象；加上本地已建立廣泛防疫屏障，重點保護人群沒有爆發，病毒變異沒有大變壞，傳統冬季流感接近尾聲，在整體風險可控情況下，認為現時是撤銷口罩令的適合時候。

他補充，為保護高危群組，醫院及安老院等高風險處所的負責人，可以透過行政指令，要求職員及訪客佩戴口罩，以減低風險。李家超強調，撤銷口罩令象徵香港全面復常，今明兩年將集中精力拚經濟丶拼發展。

一同會見傳媒的醫務衛生局局長盧寵茂指出，撤銷口罩令後，表示香港所有社交距離措施正式結束；他預期，日後新冠及流感個案會輕微上升，但對醫療系統的影響屬風險可控。

社評指港府反應遲鈍損形象 禁蒙面法不取消何以復常？

佩戴口罩是人民仍然生活在疫情中的一個辨識標誌，但口喊復常的香港政府，在撤銷口罩令方面卻落後於區內其他地方。根據公開資料，印尼去年底已取消所有防疫限制，包括室內口罩令；與香港處於競爭勢態的新加坡，本月中開始，乘搭公共交通工具毋須佩戴口罩；台灣方面，她先於去年12月初撤銷室外口罩令，本月下旬連室內口罩令也大幅放寬；韓國亦於上月底解除室內口罩令，個別場所例外；中國國務院更早於2020年中已發出指引，戶外寬敞地方或低風險地區，基本上不用戴口罩。現時只有日本比香港遲，因為日本政府已公布，由3月13日起，放寬口罩令，由民眾自行決定是否佩戴口罩，但就建議民眾在上下班高峰時段或其他公共交通特別擁擠的場合仍然戴口罩。

《明報》今日社評指出，解除口罩限制，香港堪稱全球最慢，當局不必要地步步為營，難免令外界質疑港府反應遲鈍兼被動，有損管治形象。

另一樣更遲的，是撤銷因應2019年反修例運動而緊急通過的反蒙面法。李家超今早回應記者提問時表示，撤銷口罩令與反蒙面法是兩回事，將適時檢討，現階段不處理。

但《信報》專欄質疑，官員多番強調香港處於由治及興的關鍵新階段，現時又說香港復常，但卻保留一條因應緊急狀況而催生的法例，「會否有點不合時宜？」另外，亦有網民憂慮，不取消禁蒙面法會易惹混亂和爭拗，舉例若市民以健康和衛生為由佩戴口罩參與公眾集會，難免會與警方發生爭執。

《禁止蒙面規例》在2019年10月4日根據《緊急情況規例條例》訂定，以便當局禁止市民在集會及遊行時使用物品遮掩面部，但同時容許警務人員執法時遮掩面部，被指是要增加威嚇和減少辨識執法者。規例生效後一個多月中，有682人被捕，當中61人被控，但多數人士同時涉及其他罪名。

另外，日本和南韓將於明天同時撤銷兩國對香港出發航班實施約兩個月的客機數量或降落點限制，而日本TBS電視台更引述日本政府消息稱，明天起，港澳旅客入境時毋須再做任何檢測及出示核酸檢測陰性證明。不過，南韓未取消出發前48小時內核酸陰性結果要求。

國泰及香港快運早前因應日本繼續限制由香港出發往日本的航班而取消3月份合共282班航班，但由於調動需時，未能受惠於新的放寬政策。國泰航空表示，計畫於4丶5月增加一成至三成飛日航班；香港快運只表示會按市況以調整航班數量。這意味日韓的放寬措施未必趕及復活節假期，香港旅遊業短期受惠不多。