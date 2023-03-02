拜登政府批准最新對台軍售 價值約6.19億美元

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美國國防部國防安全合作局3月1日通過聲明表示，國務院已批准可能的對台軍售案，內容包括F-16戰機的導彈和相關設備，預計費用達6.19億美元。拜登政府於周三正式通知國會擬議的F-16戰鬥機彈藥和相關設備的銷售。

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根據五角大樓發布的消息，這些彈藥包括：100枚AGM-88B高速反輻射導彈；23枚高速反輻射訓練導彈；200枚AIM-120C-8先進中距空對空導彈；4個AIM-120C-8先進中距空對空導彈制導部件；以及26個LAU-129多用途發射器等部件和服務，共計6.19億美元。

“這項擬議的銷售通過支持受方繼續努力使其武裝部隊現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國的國家、經濟和安全利益。擬議的銷售將有助於改善受方的安全，並協助維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步，”五角大樓新聞稿說。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院的一位官員說，潛在的軍售案“符合《台灣關係法》和我們長期的一個中國政策”，其中“美國向台灣提供必要的國防用品和服務，使其能夠保持足夠的自衛能力”。該官員指出，台灣將使用自己的資金進行購買。該官員稱：“美國對台灣的支持以及台灣為加強其自衛能力而採取的步驟有助於維護台灣海峽兩岸和本地區的和平與穩定。”