香港法院認定三名紀念天安門守夜活動組織者犯有阻撓罪

香港司法

周六，香港法院判定三名前天安門紀念活動組織者拒絕向警方提交資料的罪名成立。2021年香港警方要求鄒幸彤、鄧岳均和徐漢光提供支聯會組織紀念六四天安門活動的數年詳細記錄，這三人當時都是現已解散的香港支聯會的成員。

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法官羅德泉在庭審總結中稱： "對於預防和調查來說，信息是最重要的......任何阻撓都會使整個過程受挫"。他還補充說： "沒有尊重警方的要求，被告（是）沒有道理的"。

法新社指出：羅法官是香港政府精心挑選的、處理國家安全案件的法官之一。 30多年來，香港支聯會每年都舉行守夜活動，來紀念1989年6月4日在北京天安門廣場對民主示威者的血腥鎮壓。 在2019年的大規模抗議活動之後，北京準備實施《國家安全法》以遏制香港的反對派，因此當局在2020年取締了守夜活動。

因為委員會的全部七名成員都被指控與國安法的案件有關，支聯會不得不在2021年9月解散。國安法允許警方要求任何被懷疑為 "外國代理人 "的個人或組織提供財務、組織和運作細節。

包括副主席鄒幸彤在內的五名支聯會成員因拒絕像提供警方要求的信息而被起訴。

案件中要求他們提供的文件包括支聯會自2014年以來的會議記錄，以及與一些外國黨派的財務記錄。

五名被告中的兩人認罪，並分別在2021年和2022年被判處三個月監禁。

鄒幸彤、鄧岳均和徐漢光拒不認罪，開始了長達16個月、漫長的司法爭鬥。

在庭審期間，控方的許多證據被修改或根據 "公共利益豁免權 "被扣留。

法庭還裁定，檢方不需要證明支聯會是一個外國代理人。。

鄒幸彤則在法庭上為自己辯護說："如果說支聯會對什麼構成了威脅，那就是對權力壟斷和操縱真相的威脅。

法院將於3月11日宣布審判書。