李克強在台港澳工作吹和風淡風 評論指外弛內張不放鬆

兩會/香港

在換屆之年的中國政府工作報告中，總理李克強對港澳工作只是舊調重彈，至於日益緊張的兩岸關係下的對台工作，亦大吹和風，但就強調要深入貫徹國家主席習近平的強軍思想和提高一體化國家戰略體系和能力。時事評論員劉銳紹各本台指出，中國其實是外弛內張，只是為了避免刺激外界而作出策略性緩和，不等於對港澳台以致國際社會放鬆。

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今年是中國落實中共總書記在「二十大」訂定的全面建設社會主義現代化國家的開局之年，中國總理李克強在今(5日)早向第十四屆一次人大全體會議提文的政府工作報告中重申，要全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」，港人治港，澳人治澳，高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護中國憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，落實愛國者治港，愛國治澳原則，支持港澳發展經濟，改善民生，保持香港澳門長期繁榮穩定。有關說法與去年的工作報告相若。

對台工作方面，李克強沒有談及不放棄武力，更兩度談及和平。他說，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 「九二共識」，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

但他在談港澳台及其他外交工作之前，先談「鑄牢中華民族共同體意識為主線」，稱要深入貫徹習近平強軍思想，以實現建軍一百年奮鬥為目標，「邊鬥爭丶邊備戰丶邊建設」，全面加強練兵備戰，大抓實戰化軍事訓練，統籌好各領域的「軍事鬥爭」。他又說，要加強重大任務戰建備統籌，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

李克強沒有闡釋他說的重大任務是什麽，但台灣國際戰略學會理事長王昆義評論昨天的政協報告時指出，香港國安法之後，香港問題已經解決，故中國的鬥爭主要是指台灣。

但劉銳紹向本台指出，不能單以字面認為中國對港澳台已經放心或改吹和風，認為中國現時是外弛內張，例如香港警方推遲公布六千多名反修例被捕示威者的下場便是緊張的例子；另外，解放軍繼續加強空軍，明顯是為封鎖台灣作準備，只是現時未準備好軍事磨擦，為免被迫上磨擦之途的策略性緩和，實質是「以戰迫和」。

整體外交工作方面，中國重申奉行獨立自主的和平外交政策，堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，做國際秩序的維護者，又說願與國際社會共同落實全球發展倡議等。

李克強沒有報告中提及「二十大」中突出的提供中國模式與各國作為一個選項的倡議，劉銳紹認為，中國現在是按能力做國際上的合縱連橫，並會取得一定程度的成果，例如面對西方聯盟打壓，中國謀求在泛亞地區增加實力，預料日後將會是一方面中美鬥爭持續或增加，但中國繼續合縱連橫，美國阻不了中國增加硬實力，但中國的軟實力是硬傷，短期難以解決。