王滬寧促港澳政協捍主權丶說好「一國兩制」 學者指須更開放社會丶減用國安法

中國/香港

中共政治局常委王滬寧今早出席港澳政協聯組會議，綜合港區政協會後引述稱，王期望他們積極維護中國的國家主權和安全，併合力謀發展，對外則要說好「一國兩制」成功的故事。兩名美國學者和分析員在一個座談會上指出，實施「一國兩制」的香港過去一直在幫助外界了解中國，中國此時更特別需要香港說好中港故事，但《港區國安法》令香港有別於中國的不確定性增加，若要說好中港故事，須有一個更開放的社會。

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盛傳將接替汪洋出任政協主席的王滬寧，今早會見港澳政協委員，歷時約1.2小時，王的發言時間佔了約一半。

根據香港傳媒報道與會者的引述，王滬寧對港區政協提出四點希望，包括維護國家安全丶合力發展經濟丶協助改善住屋醫療等民生憂患丶推動大灣區建設，以及增強香港「由治及興」中的「興」的動力，尋找新發展動能。

中國自2019年反修例運動後，革新香港的選舉制度和制訂《港區國安法》，落實愛國者治港，聲稱令香港「由亂及治」，現在是處於「由治及興」的關鍵點。

與會者又引述說，王滬寧指外國經常抹黑「一國兩制」，但香港就是一個成功案例，希望港澳委員努力解說，讓國內外都知道「一國兩制」 是好制度，以爭取支持。另外，亦要就中國內地的良好變化，針對性對青年講好中國社會主義制度。

在王滬寧會見港澳委員前夕，美國智庫「大西洋委員會」(Atlantic Council)發表報告並舉行座談會，當中，美國佐治城大學亞洲法律中心執行主任凱洛格(Tom Kellogg)表示，香港過往一直有為中國說話，而這是需要一個開放的社會才可做到。他續稱，香港的大學學者和非政府組織過往均在幫助外界了解中國，尤其是中國的開放改革，但中國和香港的分野，其確定性因着國安法的實施而增加，不知中國何時會因為自身考量而改變香港的制度，而維持香港製度不變對中國是有價值的。的了香港令人憂慮。

本身是 榮鼎集團（Rhodium Group）中國市場研究主管的報告作者韋盧根(Logan Wright音譯)亦認同凱洛格的說法，並指出，雖然國安法令人產生很多疑慮，但不得不說，在中國急欲重建與西方社會聯繫和吸引外資之際，中國特別需要香港，因為香港是中國進入以美元為貿易貨幣的圈子的關連，而這便需要維持香港原來的制度。