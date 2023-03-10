品茗、嘗酒、賞畫、看藝——台灣觀光局巴黎邀法國旅遊業者認識台灣

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3月10日， 由台灣交通部觀光局主辦、台灣觀光協會組織執行的“2023巴黎台灣觀光推廣會”，在巴黎八區著名酒店“hôtel le Marois ”舉行，邀請了法國當地三十多位旅遊從業者，以及傳統媒體和網紅與台灣旅遊業者進行交流。

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這是台灣交通部觀光局在新冠疫情後第一次組織舉辦推廣台灣旅遊業的活動，包括旅行社、航空公司、文化展演團體的十多家台灣單位在內的行業代表團，首先飛赴德國柏林，參加了在那裡舉辦的、為期三天（3月7-9日）的“德國旅遊展覽會”，之後才抵達法國，參加周五舉辦的巴黎推廣會。

推廣會開始之前，台灣交通部觀光局駐德國辦事處主任謝長明先生，向本台記者介紹說：“這是疫情後，第一次到德國參加“德國旅遊展”，在結束後，特別一定要過來法國巴黎。 因為這裡（巴黎）是我們非常重要的一個 市場， 有好多法國朋友非常喜歡我們， 那我們也希望再有機會跟這邊的旅行社業者或是媒體， 有一個機會可以坐下來聊聊天， 讓他們知道在疫情期間，台灣有什麼新東西 、 有什麼特別的，要再去台灣旅遊。所以我們這 一次不只是把台灣主要的旅行社， 它們做歐洲這一段的旅行社我們都帶過來之外， 還帶了一些民間的表演團體，包含有畫油紙傘的老師，他在旅展上非常受歡迎。另外， 還有我們的調酒世界冠軍等等， 這些年輕的弟弟非常厲害，調製的雞尾酒非常特別，因為在台灣中華文化中，茶是非常重要的，所以今天他們調製的雞尾酒，其實是以烏龍茶來入酒，作為雞尾酒的基底，所以非常有特色。此外，當然還有建寧茶， 我們當然也要把最正宗的茶帶來。不過因為現在在法國，已經有我們台灣的朋友在這邊開店了，而且非常成功， 我們也試過茶， 覺得非常道地， 所以我們就特別拜託她來幫忙做台灣的推廣。”

推廣會開始後，作為主辦單位的代表謝長明先生以及駐法國台北代表處代表吳志中先生先後致辭，代表團中的各家航空公司和旅行社的代表，也簡短介紹了各自公司的業務，期間穿插播放了相關視頻。之後還特別安排旅遊業內人士，進行了面對面的專業交流。

本次推廣會以台灣藝術文化及飲食為亮點，除了準備經典的台灣美食鳳梨酥之外，還邀請了台灣年輕一代著名的調酒師隨行並表演了花式調酒，以及台灣茶藝和油紙傘彩繪表演，茶藝表演是台北市定古蹟茶館紫藤廬位於巴黎的姊妹店—丹木青丘的專業茶藝師，她因定居巴黎，所以可以用流利的法語向與會的法國朋友介紹台灣茶藝。此外，目前正在歐洲進行駐地創作演出的台灣舞團「小事製作」也在現場進行了演出，由舞團藝術總監楊乃璇編舞，台灣和法國的年輕舞者攜手演出，展現了台灣當代舞蹈創新的跨國文化。

主辦方希望從台灣特有的藝術、文化、美食等方面，吸引法國從業者認識台灣，加強互動，攜手開發未來旅遊觀光的新商機。