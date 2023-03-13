歐盟批囚鄒幸彤是以法律打壓自由 中港不滿兼反對

香港/司法

對已解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會時任副主席鄒幸彤及兩名常委徐漢光和鄧岳君，因拒向國安警提文資料而被判囚4.5個月，歐盟外交事務和安全政策發言人馬莎莉（Nabila Massrali音譯）11日在官方推特上表示，這是香港當局濫用法律壓制基本自由的另一例證。歐盟只有一句話的批評，引來中國外交部駐港公署和港府髮長文反駁，表示強烈不滿及堅決反對，重新促請歐盟停止干涉。

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2023年3月13日， 北京駐港代表長文批駁歐盟短短推文, 惹來網民反諷。 © 法廣/麥燕庭

歐盟對外行動署發言人等的批評連事件描述不足50字，但中國外交部駐港特派員公署發言人的回應是批評的十倍。公署昨(12日)早強調，審訊依法行事，「無可指摘」，個別西方政客每逢涉及「反中亂港」分子的執法司法行動便急急為他們「鳴冤叫屈」，但他們跳得越高，越是暴露他們與反中亂港分子「狼狽為奸」以及對香港國安法「如芒在背」。發言人敦促西方政客立即停止詆毀香港法治和司法獨立和破壞香港的繁榮穩定。

香港政府昨晚亦發稿，對歐盟對外行動署發言人對香港司法程序的肆意抹黑，「表示強烈不滿和堅決反對」，此態度與駐港公署一樣。港府發言人強調，法院是嚴格按照證據和適用法律判案，任何人詆毀香港法治，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，絕不會得逞，「強烈敦促」歐盟相關官員立即停止干涉香港事務。

對於中方反應如此強烈，有讀者在報章報道下留言質疑，有指中方是「惱羞成怒，反應如此激烈…」；亦有人表示，香港發生的事，日後「難逃紐倫堡大審判」。