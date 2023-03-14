繼對烏“租借法”後 有美議員再提對台灣“租借法”

多位美國共和黨參眾議員上周共同提出一個支持美國與台灣夥伴關係的新法案，授權美國對台灣政府“租借”武器和補給，以便對北京當局發出明確信號，表明美國已準備好武裝台灣以防範來自中國共產黨的侵略。

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據美國之音報道：2023年《捍衛台灣民主借租法》(Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act of 2023)是田納西州聯邦參議員瑪莎·布萊克本(Marshall Blackburn)再次提出的法案。法案授權美國對台灣政府提供一個武器租借項目，以防範中國共產黨對台灣的入侵行動。

在《捍衛台灣民主租借法》之前，美國國會去年曾經通過支持烏克蘭的《捍衛烏克蘭民主租借法》(Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act)，並由拜登總統在去年5月9日簽署生效。

這項法案重新啟動了一個美國在二戰期間的租借項目，允許美國政府繞過一些官僚程序障礙加快對外國政府提供武器。

美國1941年的《租借法》(Lend-Lease Act)授權美國總統富蘭克林·羅斯福(Franklin D. Roosevelt)“租借，而非出售戰爭補給給任何被美國視為對保衛美國至關重要的國家”，這些補給包括戰艦、戰機、武器、口糧和原材料。

《捍衛台灣民主租借法》將協助加強台灣的防衛能力，並且在中國共產黨的人民解放軍潛在的對台灣發動的入侵時保護台灣人民及居住在台灣的美國公民。