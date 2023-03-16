聯合國反恐專家聽取香港記者和黎智英被無理拘控事件 港府批發言者濫用聯合國機制

香港/新聞自由

在聯合國人權理事會的反恐特別報告員對話中，傳媒大亨黎智英的國際法律團隊和國際記者聯會等代表指出，港府濫用與國家安全相關的法例來打壓黎智英和網媒《立場新聞》，憂慮藉此箝制新聞工作者履行報道天職成為趨勢，呼籲關注，並敦促港府釋放所有因此被捕人士。特別報告員艾蘭( Fionnuala Ní Aoláin音譯)總結時稱，反恐和安全是常用的政治藉口，但良好管治丶法治及問責才是阻斷恐怖活動的最佳方法。

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港府指責代表黎智英發言人士是濫用聯合國機制，尋求人權理事會幹預黎智英一案，對此表示強烈不滿和堅決反對，並警告說，「發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。」

在去年7月的聯合國人權事務委員會上，雖經委員多番追問和表示不滿，但出席的港府官員均拒絕明確表示，在聯合國機制上發言者不會觸犯《港區國安法》。其後，港府反駁國際對國安法或相關案件的批評時，開始警告發言者可能觸犯藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

不過，由流散港人組成的海外香港傳媒專業人員協會（AOHKMP）則發表聲明反駁港府，指聯合國兩個國際公約的委員會均認為，香港國安法已毀掉香港的司法獨立，其報告亦已力證香港所謂的「法治」和司法獨立只是自欺欺人，而司法機關在《立場新聞》及支聯會拒交資料案中所提的荒謬政治指控，亦令任何反駁不攻自破。協會呼籲港府停止相關審判和對媒體的攻擊，並敦促國際社會在考慮司法系統的可信度時，留意法律如何被武器化。

聯合國人權理事會第52次大會正在瑞士日內瓦舉行，於當地時間周二(14日)進行的，是與「反恐同時促進和保護人權及基本自由」特別報告員艾蘭教授互動對話環節，就香港問題發言者，均聚焦香港政府濫用國安法和反恐法例來懲處新聞界及行使表達自由的人。

黎智英的國際律師團隊代表 Caoilfhionn Gallagher女士在會上指出，《港區國安法》定義奇闊，幾乎所有被視為威脅國家安全的都可被指違反該法，而即使從未踏足香港或中國者，亦可受該法規管。而黎智英只是在報章上撰文以及和平表達民主意願，便被扣在獄中超過兩年。

實際上已被羈押超過800天的黎智英，其兒子黎崇恩在會上表示，父親選擇留港捍衛言論和集會自由，卻為此承受不合比例的刑期，現在更需面對捏造的煽動和危害國家安全罪名，可能終生要在獄中渡過，呼籲聯合國專家和國際社會叫停港府的濫用法律行為。

四個關注新聞和言論自由的國際組織亦在會上發言，當中，身兼律師團成員的國際記者聯會代表魯賓遜(Jennifer Robinson)，呼籲港府撤銷所有針對黎智英及其他新聞工作者的控罪，因為新聞工作不是罪(journalism is not a crime)，國際記聯又呼籲聯合國在與中國和香港建立關係時，以尊重新聞自由為重。