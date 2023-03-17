台積電創辦人張忠謀首次公開支持美國對華芯片政策

中美芯片戰

2023年3月16日，台灣晶片企業台積電的創辦人張忠謀與美國《晶片戰爭》一書作者克里斯-米勒（Chris Miller）在台北，圍繞“台積電如何改變晶片產業與世界”主題對談。

2023年3月16日，台灣芯片企業台積電創辦人張忠謀與美國《晶片戰爭》一書作者克里斯-米勒（Chris Miller）在台北，圍繞“台積電如何改變晶片產業與世界”主題對談。在這次由天下雜誌舉辦的對談中，張忠謀首次明確表態，支持美國減慢中國芯片產業發展速度的政策。

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芯片產業是中美科技競爭的一項核心內容。當今世界，芯片已經無所不在，小到日常電器，達到飛機、武器。美國總統拜登2022年9月簽署“美國芯片法案”（Chips for America），一方面加大美國科研及創新投資，鼓勵企業迴流美國建廠，另一方面，禁止接受“芯片法案”資助的企業在中國投資先進製程芯片，試圖阻止中國獲得可以承載圖形圖像處理任務的芯片生產能力。而目前全球超過90%的高性能芯片生產在台灣，在台積電（台灣積體電路製造）。

創立於上個世紀80年代末的台積電經過三十多年的發展，已經從早年的代工公司，發展成為全球最大的半導體製造商。在張忠謀看來，中國大陸目前先進芯片生產水平落後台灣至少五、六年。

現年91歲的張忠謀2018年已經宣布退休。他一向謹言慎行，這次明確表態“支持美國減緩中國發展半導體的產業政策”，令一些在座的業內人士多有意外。但張忠謀也表示難以理解美國要求企業去美國建廠的主張，因為這意味着芯片生產成本提高，而這有可能會影響目前芯片無所不在的趨勢。

中國也投入大筆資金，希望在芯片產業實現自給自足，但如何突破美國“芯片法案”帶來的阻力？美國塔夫茨大學教授以及«晶片戰爭»一書的作者克里斯-米勒（Chris Miller）16日在台北接受媒體訪問時表示：中國將很難複製台灣或韓國過去數十年的經驗，因為它融入國際供應鏈的可能性如今受到限制。