香港知名維權人士何俊仁遭警方逮捕

香港國安法

左起：何俊仁、李卓人及鄒幸彤要求平反六四，被控煽動顛覆(資料圖片)

香港最知名的人權捍衛者中的一位周二被警方逮捕，罪名是涉嫌干擾證人。據香港警方消息人士透露給法新社的信息，被捕的是香港前支聯會主席何俊仁，依據為北京在2020年對香港實施的《國家安全法》，何俊仁已經因 "煽動顛覆罪 "的指控而面臨最高10年的監禁。

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何俊仁這次被指控在保釋期間 "干擾證人"，消息人士對法新社表示，由於案件敏感，所以他要求匿名。

對何俊仁的煽動顛覆罪的司法審判正在進行，此前，何俊仁在監獄裡關押了近一年零8月後獲得保釋。他獲釋的條件包括禁止發表對國家安全構成威脅的言論。

根據香港法律，違反這些規定會引發立即逮捕。這位現年71歲的律師曾領導現已被解散的香港支聯會，30多年來，支聯會每年都為紀念1989年天安門廣場的致命鎮壓舉行守夜活動。

何俊仁的被捕是一系列類似事件中的最新一件，他的弟弟維權律師何俊麒也根據《國家安全法》被捕。何俊麒擔任勞工權利活動家鄧燕娥的律師。

擔任職工盟總幹事的鄧燕娥因被指控"與外國勢力勾結 "在9天前被捕，之後獲得保釋，但她的妹妹鄧燕梨和何俊麒在五天前也因涉嫌共謀賄賂而被捕。此後，他們也獲得了保釋。