捷克眾議院主席艾達莫娃率團抵台訪問

捷克/台灣/政治

捷克共和國議會眾議院主席艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）3月25日乘坐捷克政府行政專機率團飛抵台北松山機場，台灣立法院長游錫堃及外長吳釗燮等到場接機。據悉，台灣總統蔡英文將於27日下午接見艾達莫娃訪團，就經貿及產業合作等各項議題交換意見。

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在結束了對韓國的訪問後，艾達莫娃訪團於當地時間周六下午4時42分左右抵達台北松山機場。游錫堃和吳釗燮等台方官員在機場停機坪親自接機，隨後進入松指部松嵐廳舉行共同記者會。艾達莫娃在抵台後在推特上寫道：“真朋友就是這樣受到熱烈歡迎的！”

據中央社報導，艾達莫娃致詞時提到，她去年承諾訪台後，就用最大的決心來規畫訪問台灣，從來沒有取消的想法，捷克與台灣是最密切友人，而維持友誼就是要持續建立合作與互訪。

艾達莫娃表示，她想讓台灣人知道，台灣並非孤獨、孤立於世界，台灣在國際上有很多朋友，且其中一個（捷克）剛剛就抵達台灣。

艾達莫娃說，代表團成員中有很多人來過台灣數次，今天她有榮幸首次訪問台灣，要看看團員所說的台灣之美，這次訪團成員超過150人，是史上最大代表團，亦是捷克共和國近5年來最大的代表團。

報導指，艾達莫娃表示，不只捷克、歐洲其他國家對台灣的興趣日益增長，但捷克作為台灣最友好的國家之一，並共享民主、自由、人權等基本價值，將會持續維護這些基本價值。

此外，台灣總統府發言人周六表示，誠摯歡迎艾達莫娃率團訪台，總統蔡英文將於27日下午接見艾達莫娃訪團，就經貿及產業合作等各項議題交換意見。訪團將在台灣進行為期5天的交流活動。

據悉，此行為艾達莫娃首度訪台，這也是繼2020年8月，捷克參議院議長維斯特奇爾（Miloš Vystrčil）率團訪台後，再度有捷克議會領袖率團赴台訪問。