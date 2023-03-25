歐布萊恩建議台灣全民學會使用AK47步槍以嚇阻中國入侵

台灣/中國

美國白宮前國安顧問、全球台灣研究中心「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）24日在台北的離台記者會上表示，台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣，嚇阻中國。

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記者會上，歐布萊恩被問到如何有效嚇阻中國對台使用武力時表示，他以前投書寫過，認為台灣該仿效中歐和東歐的作法，可由民間組織、退役軍人等，教導平民安全地使用武器，武器由政府保管，戰爭時，民眾再從政府拿到武器。

歐布萊恩表示，不是幾千人，而是全台灣民眾都學，如果幾百萬人都能一起學習自我防衛能力，那會促使中國共產黨領導人重新思考，若是真的入侵台灣，會面對這些人使用AK47步槍，就和中國的軍隊一樣配備，在各角落、各大樓殺敵，保家衛國。

台灣在野黨國民黨立委馬文君說，聽起來歐布萊恩就是設定台灣要打城市巷戰，但是外國人沒有資格指導台灣作戰，更別說是要台灣平民流血。國民黨主席朱立倫表示，若不斷對抗、交惡，會讓台灣的孩子要上戰場，讓台灣陷入最大的危險。他強調，國民黨長期主張雙D戰略，一方面要強化國防，另方面，真正能讓台海和平，讓區域安全的，則必須透過交流、對話；國民黨的雙D戰略才是最穩健、最能讓台海和平的做法。

台國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，歐布萊恩是好意，但台灣其實已經具備後備能力，認為歐布萊恩只是強調全民國防的重要性，不是真的讓台灣全民皆兵。他說，台灣其實早就有220萬以上當過兵的役男，會操作槍械，這部分無論是後備部隊或國土防衛隊，都可以形成有效的預備戰力。

台灣有媒體指出，「全民會用槍」也不是新主張。台灣直到不久前，念過高中職的男女，都必須在軍訓課實彈打靶。時至今日，即使四個月軍事訓練役的效果飽受批評，至少也讓男性國民，具備了步槍射擊能力。「歐布萊恩想到就說，根本沒有做好功課。」