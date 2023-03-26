洪中建交蔡英文稱打壓無法減損台灣走向世界的意志

台灣/洪都拉斯

洪都拉斯共和國今天宣布和台灣斷絕外交關係，隨即立刻和中國在北京正式宣布建交，並簽署了建交公報。台灣外交部也立即在台北舉行記者會，宣布和洪都拉斯斷交，全面終止合作計畫，撤離人員，並要求洪國撤離在台灣的大使館。

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台灣總統蔡英文發表談話，把矛頭對準中國。她說，長久以來，台灣秉持的信念就是在最大的能力範圍內，透過前瞻、務實的做法，支持友邦長期、實質發展。不會和中國進行無意義的金錢外交競逐。

蔡英文說，「過去幾年，中國不斷利用各種方式打壓台灣的國際參與，升高軍事侵擾，衝擊區域的和平穩定。然而，這些打壓與威脅都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民堅持自由民主，大步走向世界的意志。」

蔡英文還說，台灣人民已經向世界證明，從不因威脅而退縮，台灣和友邦以及理念相近國家的合作與連結，共同促進國際福祉與安全的努力，只會增加，不會減少。台灣將會繼續和友邦以及國際上相同信念的夥伴並肩同行，為更好的世界一起努力。

中國外交部長秦剛今天在北京與洪都拉斯外交部長雷依納舉行會談，並簽署了建交公報。

公報指出，洪都拉斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

對此一公報內容，台灣外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，這是國際社會公認的事實也是現狀，中華人民共和國一再錯誤解釋聯合國大會第2758號決議，妄壓縮台灣開拓國際空間與參與，外交部予以最嚴正駁斥與最強烈譴責。

台灣外交部在與洪都拉斯的斷交聲明中則指出，在中國不斷拉攏洪國之際，卡蕬楚政府也同時向台灣索求高達幾十億美元的巨額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。台灣基於傳統友誼，在能力範圍內提出協助方案，但洪方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對台灣政府的傷害。

至於洪都拉斯宣布和台灣斷交的時間是否與蔡英文即將在29日出訪中美洲並過境美國有關。台灣外交部長吳釗燮說，沒有證據證明兩者有關，但強烈懷疑是如此。他說，中國常利用這種機會奪取邦交關係，既然蔡總統出訪是公開行程，所以更顯如此。