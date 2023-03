前中大代表生轉發煽動繪本網址及借「白紙運動」籲港人抗爭 獲刑 5個月

香港/政治

香港中文大學前學生會代表會成員王浩鏘,涉嫌在社交平台轉載被指是煽動刊物的「羊村繪本系列」的下載網址,以及發帖評論中國「白紙運動」時呼籲港人趁機上街抗爭,被控煽動罪。他在還柙懲教署逾八十天後於昨(27日)天正式審訊時認罪,被國安法指定法官羅德泉判監 5個月。

現年24歲的被告王浩鏘,被控由去年8月至今年1月5日期間,在香港作出具煽動意圖的作為,即在社交平台發帖,意圖引起對北京或香港政府的憎恨或激起對其離叛等多項行為,自1月6日首次提堂後便一直還柙候審,至昨天已有81天。辯方為此希望法庭能判認罪的被告即時獲得釋放的刑期,但法官不同意,指懲教署會扣減還柙日子後再讓被告服刑餘下日子。以此計算,被告可能尚須監禁少於一個月便可出獄。

根據案情,被告在被控期間於連登和臉書等社交平台發布了近二百則帖文或圖片,部分帖文具意圖引起憎恨或藐視北京的中央政府和中共,例如「天滅中共」丶「中國手足唔好收手」丶「中共同江澤民都要入土為安」和「我唔止想見到香港光復 我都想見到中共倒台」等;另在「羊村繪本系列」在去年9月被裁定為煽動刊物後,被告仍在臉書發布下載刊物的超連結,並配上「Catch me if you can」(即「有本事來捉我」之意)後加穢語的留言。

本身是裁判法院主任法官的羅德泉判刑時指,社會亂象當時已沉寂一段時間,但被告應該心知帖文的瀏覽對象是同情或認同示威人士,其訊息更易激起他們的情緒。雖然未能知道有多少人閱讀過帖文,但沉默閱讀者的影響力不下於直接回應者。羅官強調,雖然暴力事件已成往事,但對部分人而言,心情尚未平復,部分人仍心有不忿,稍被刺激可能會被挑起激烈情緒。

他又指出,被告透過「白紙示威」借題發揮,對部分人而言,猶如埋下「計時炸彈」。羅官考慮到口號與暴力總是離不開的,而被告更是連續四個月發帖,顯見其行為並非衝動,而是有延續性,容易引起「一唱一和」般迴響,故雖同意被告不算精心計畫,亦沒有渲染暴力,犯案情節不屬最嚴重,決定以7.5個月為量刑起點,扣減認罪刑期後,判囚 5個月。

被告王浩鏘,是中大學生會敬文書院2018年民選代表,後以一級榮譽完成學士課程,就讀中大時曾獲「院長榮譽錄」嘉許;其後前往海外修讀碩士,畢業後回港。辯方求情時指,被告已因案件失去工作,而且心理受影響而要求醫;稱被告只是在網上發泄想法的普通人,涉案帖文僅是口號式言論,對社會影響力不大,亦沒有引發暴力事件,加上已還柙監房逾80天,希望法官判處即時獲釋刑期。