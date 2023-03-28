台外交部鬆口「雙重承認」學者認為沒有機會

台灣/外交

台灣與洪都拉斯斷交後，邦交國剩十三個。台灣外交部長吳釗燮日前被問到是否可能推動「雙重承認」時說，只要有國家希望與台灣強化關係，他說，「我們都不排除」。這個新的外交策略立刻在台灣引起了廣泛的批評和討論。

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民進黨立委王定宇表示，吳釗燮表達只要有理念相近的國家，願意和台灣深化彼此的關係，台灣都願意接受，似乎是在暗指跟中華人民共和國有外交關係的民主國家，他們願意跟台灣發展官方的外交關係；他認為，這會讓中國開始擔憂，這是台灣這些年來累積在國際主流社會，被看見、被重視的外交實力很有可能的下一步。

他強調，當主流民主國家願意跟台灣發展官方或准官方的外交關係，「中國是否要跟這些國家斷絕一切外交關係，這個球會再度拋回北京的身上」。

國民黨主席朱立倫則質疑，所謂「不排除雙重承認」，到底是可以做到，讓現在跟台灣沒有邦交的國家，和台灣建交呢？還是在鼓勵台灣僅有的十三個邦交國，可以去跟對岸建交？

他強烈批評指出，台灣的得失這麼清楚，外交部長怎麼會做這樣的宣示？他認為，將來會有更嚴重的外交損失。

王定宇則認為，在台洪斷交的此刻，台灣以「雙重承認」來回應中國蠻橫無理的打壓，一般會認為是台灣允許邦交國，可以同時跟中國進行交往，這是面對現實很重要的一步。

他指出，這是希望中國尊重台灣2300萬人民真實的存在，而台灣也不否認中華人民共和國確實在那裡，可以叫「兩國論」，也可以叫做「一中一台論」。這就是真實的國際現況。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生認為，1990年代李登輝執政起，就曾考慮過「雙重承認」，但都無法做到；民進黨很喜歡「雙重承認」，因為如果承認就表示台灣是獨立的。

他說，1970年代兩德進入聯合國，很多國家同時承認東西德，但台海間彼此都沒有接受彼此，至今兩地也沒有代表處，雙重承認「是不會有機會的」。

國策研究院執行長郭育仁認為，中國不允許台灣在任何國際場合製造「一中一台」或「兩個中國」，因此中國不可能接受雙重承認，這樣的討論，他覺得是多餘的。