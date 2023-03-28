記協指有不同法庭記者被跟蹤 強烈譴責恫嚇傳媒

香港/政治

香港個別來自不同媒體的法庭記者懷疑被執法人員跟蹤或監控，香港記者協會(記協)對此表示關注，並強烈譴責試圖針對新聞工作者的騷擾或恫嚇行為。警方未有回應涉事者是否執法人員，卻批評已去信查問的記協未經查證便作出捕風捉影的揣測。記協今(28日)早在電台回應稱，是基於合理懷疑發出聲明。

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英文網媒《香港自由媒體》(Hong Kong Free Press)上周五(24日)報道，一名跑法庭新聞的女記者，上周三(22日)遭兩名男子由住所樓下開始尾隨，並與她在其工作地點的地下鐵路站下車，過程歷時約一小時。片段所見，懷疑被跟蹤的女記者質問該男子一連串問題，包括其職業丶為何跟蹤她等，但該名戴着耳機的男子一直默不作聲，另一方面又以手機貼着耳朵，扮聽電話狀，並快步離開。記協對此予以強烈遣責。

有關事件曝光後，記協收到多宗反映，指上周二下午，在立場新聞案當天審訊完結後，有兩名男子於法院內的記者室外徘佪，並向法庭保安人員出示證件。其中一人在記者室外守候一小時後，並試圖跟隨記者離開法院。相關新聞工作者憑藉涉事男子的衣着及行為，懷疑對方是便衣執法人員。

記協昨(26日)午遂再就事件發表聲明，稱絕不容忍任何針對傳媒及新聞工作者的威嚇及脅迫，事件亦會令社會大眾擔心有人企圖利用脅迫手段，損害記者行使其採訪權利，有損香港新聞自由。

記協又說，由於事件或涉執法人員，已向警方及司法機構查詢該等男子是否執法人員，以及有否針對記者的執法行動；若涉事人並非執法人員，則促請警方嚴肅調查及跟進，以確保記者能在毋須憂慮其人身安全的情況下，行使《基本法》保障的新聞自由，進行採訪。

警方在其澄清專欄作出回應，但未有交代HKFP跟蹤者和區域法院記者室外兩人是否執法人員，只是說前者已被列作「求警調查」，交由相關警區跟進；至於法院記者室外有人徘徊一事，則未接獲報案。

雖然記協已於本月25日去信警方查詢，但警方仍批評記協未經查證便作出捕風捉影的揣測，既令執法人員聲譽受損，亦破壞新聞工作者的專業形象，對此表示極度遺憾及強烈不滿。警方呼籲包括記者在內的市民，若遭到恐嚇或滋擾，應立即報警，記協亦應避免發放未經查證及失實的報道和評論。

《明報》記者報道警方阻撓採訪 事後被迫到更遠位置拍攝

公開資料顯示，警方在2019年反修例運動期間不時針對和限制傳媒工作，記者投訴後，經長時間等待，投訴鮮有成立。在最近一宗個案中，《明報》記者於本月17日在區域法院慣常拍攝位置拍攝立場新聞案檢控專員，期間遭警員兩度撞開，並以粗言辱駡「影乜X嘢」。警方只重申有協助傳媒採訪，並呼籲傳媒採訪時要避免對他人造成不便及影響。但事實是，當時現場只有兩名記者，記協認為，應不會構成阻礙。

三天後，當記者再到該處拍攝案件主控官時，警方派出大批便裝警員在場戒備，又拉起封鎖線，並逐一登記記者證及身分證，令記者要在6米外拍攝。

另外，警方近年更成立小隊，期望儘快澄清網上對警方的「失實」信息，粗略可見，警方澄清的，絕大部分是對警方工作的批評或負面消息，另亦有藉文章正面介絡警隊工作。