馬英九今晚在湖北會晤國台辦主任宋濤

馬英九大陸之行

馬英九辦公室之前發布的訪問大陸行程，並沒有武漢市檔案館的新冠肺炎疫情專題展，但今天臨時增加這個行程；馬英九參觀後提到，台灣和大陸之間在醫療方面有技術合作的協議，希望可以充分運用。下午馬英九前往武漢大學與師生座談，晚間將與國台辦主任宋濤會面。

廣告 繼續瀏覽後續

和國台辦主任宋濤會面的行程，之前也沒有公布，今天才傳出這個消息。初步了解，兩人會面的時間預計是今天晚間六點。會談過後，宋濤將陪同馬英九前往湖南，預計明天下午抵達湖南長沙，4月1日馬英九會回到家鄉湖南湘潭白石鎮祭祖。當地已經將通往馬家祖墳的狹窄道路修建拓寬，方便馬英九祭祖。

當武漢檔案館人員介紹當初武漢台胞因新冠肺炎被困，當地政府為台胞服務時，馬英九對當地政府為台胞的照顧表示感謝。

在聽完大陸醫療人員為病患的創舉時，馬英九說，中國科學家的貢獻，做的事情太對了！這是為全人類工作和貢獻。此外馬英九還問到，大陸國家主席習近平，在疫情發生後來過武漢幾次？陪同官員回答說，五次。

參觀之後，媒體問到，對疫情過後的兩岸交流有什麼期許？馬英九說，大家都努力的把抗疫工作做得更完整，兩岸有很大的空間可以合作，台灣跟大陸訂有醫療技術合作協議，希望可以充分的運用。

另外，馬英九出訪大陸被綠營質疑遭到矮化，民進黨發言人林楚茵表示，馬英九對於接機官員的層級被矮化，竟說非常滿意，讓國人非常失望，質疑如何期待馬英九能捍衛國格與尊嚴。

國民黨文傳會副主委江怡臻則在LINE群組表示，馬英九此行，整體非常低調，但大陸都給予最高規格，例如警察開道、高鐵配合行程安排晚幾分鐘發車。她說，行政院前院長謝長廷訪陸祭祖，大陸派出廈門市台辦主任接機，怎麼不見民進黨痛批矮化？或連開兩場記者會指責？她並批評民進黨操作政治議題，采雙重標準，只是要淡化台洪斷交，執政的失誤，撇清責任，令人遺憾。