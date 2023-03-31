誘騙台灣人到柬埔寨從事詐騙的女 “蛇頭”被判刑逾七年

37歲的台灣女“蛇頭”張惟甄以高薪工資誘騙台灣民眾到柬埔寨，拘禁並強迫他們從事詐騙工作，被判刑七年六個月。

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綜合台灣彰化地方法院發布的新聞稿和《聯合報》報道，彰化地方法院星期四（3月30日）判決主謀張惟甄涉犯共同圖利以詐術使人出國等共五罪，合並應執行有期徒刑七年六個月；共犯邱守毅和林佑穎涉同罪被分別判處有期徒刑四年六個月和三年六個月。

據報道，張惟甄等詐騙集團成員在2022年5月至6月，通過網絡社交媒體以高薪工作為由詐騙被害人，前往柬埔寨等地工作。邱守毅和林佑穎按照張惟甄的指示接送被害人前往指定旅館住宿及辦理護照等事宜，每成功介紹一人，他們3人可分享10萬元新台幣報酬。

被害人到達柬埔寨後，被沒收護照、手機，行動和通訊都受管制，工作內容為從事對海外人士詐騙。如有不從，則可能遭到警告、罰款或毆打等處罰，甚至可能轉賣至其他從事詐欺等不法工作的公司。

如果被害人要求返台，需騙取他們在台友人前往頂替，或由家屬交付贖金。案件中有兩名被害人的家屬交贖金後，被害人得以返台，另一名女子迄今未返台。

張惟甄等人2022年5月至8月間陸續詐騙四名男士、三名女士出境，其中兩男一女離境前及時被檢察官以拘票攔阻，沒有離開台灣。

彰化法院法官認為，張惟甄等三人所為嚴重破壞人際間的信任關係，對台灣社會秩序造成危害，更嚴重影響台灣的國際聲譽。