人才外流：香港公務員辭職人數五年升2.8倍 有服務受阻

香港

香港反修例運動後出現的人才外流問題，在有「鐵飯碗」之稱的公務員隊伍中亦有出現。根據官方數字，上一財政年度的公務員流失人數和辭職人數均大幅上升，而辭職人數更在五年間躍升近三倍，達3734人，是香港回歸中國25年以來新高，最多人辭職的年齡組別是25至30歲，而部門則以衛生署佔多，接近三百人，占該部門人手4.17%，遠高於平均水平。部分服務因此受影響，例如逾半數泳灘便因救生員人手不足而未能開放。

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另外，有89名公務員因為參與反修例運動而被捕，當中58人已離開政府，5人近月被法庭裁定罪成，將被紀律處分；其餘26人不獲起訴或獲判無罪，但仍需接受內部調查。

立法會特別財務委員會下周二（11日）起討論新一份《財政預算案》，港府不同部門近日陸續書面回覆議員質詢，當中，掌管17萬多名公務員聘用事宜的公務員事務局，其回覆顯示，在2017/18至2021/22年的過去五個財政年度(每個財政年度為當年4月至翌年3月)，頭四年均在8616人至8494人之間變動，但在2021/22年度，人數卻大幅升至10487人，接年增幅為23%；而流失人數占公務員總人數的比率，亦由之前的4.8%升至5.9%。

局方解釋，退休是公務員離任的主要原因。但事實是，辭職比例亦越來越高，上一個2021年度，逾萬名離職公僕中，有3734人自行辭職，佔比達35.6%。

值得注意的是，在過去五個年度，辭職人數每年按年約增一百多人，到2020年度，人數已較前增近三百人，有1863人放棄「鐵飯碗」；而上一年度更倍增至3734人。若與2017年度的1333人相比，上年度是2017年度的2.8倍。另外，最多人辭職的年齡組別是25至30歲，有800人。

局方指出，公務員的辭職原因包括健康或家庭理由丶進修丶轉職等。當局重申，公務員團隊人員流轉及更替屬「正常和穩定」，會繼續留意情況，確保各政策局和部門及早制訂人力計畫，適時展開招聘和加強宣傳，以填補空缺。

不過，不少專業職系均感受到人員流失的壓力，醫護及建築相關工程是重災區之一。根據局方數據，若以連續服務10年，但未到正式退休年齡而離職的公務員計算，2021年度比四年前升逾四倍，最多是來自衞生署，有113人，其次是社會福利署。事實上，衛生署的辭職人數亦是最多，有297人。而牙醫離職者亦有39人，占編製13.4%，遠高於同年度5.9%的整體公務員離職率。

立法會醫衛界議員林哲玄表示，本地醫護人手短缺，希望政府增加衛生署人員編製，紓緩醫護工作壓力，亦要讓衛生署員工看到發展和晉陞前景。

不過，港府的對應方法是讓醫院管理局到英國招聘，吸引不少快將畢業的醫護人員，與流失十年以上年資者，大不相同；另外就是建議強制牙科畢業生須在公立診所或醫院至少實習一年才可註冊和獨立執業，期望藉此增加人手供應，但反被批會嚇走人才。

另外，康樂及文化事務署上月底公布，全港39個公眾泳灘中，只有18個提供救生員服務，意味有不足一半泳灘供市民安全暢遊，港九拯溺員工會翌日在社交平台發貼，指公眾泳灘開放率不足一半是因為人手不足所致，促署方檢討救生員待遇和招聘制度，以增加人手。