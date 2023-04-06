港警與公安無異：公墓致祭須截查 採訪被指顛覆 廣州掃墓須向政府預約

香港/清明掃祭

自2019年反修例運動中傳出有人「被死亡」後，清明時節到下葬無人認領屍體的公墓拜祭人數增加，但警方亦由前年開始派員到場為市民登記，今年更有到場致祭市民被截查，到場採訪的網媒記者被告知現時是「敏感時期」，又指記者到場是「顛覆國家政權」，隨時可採取行動。有網民將港人情況與「天安門母親」紀念六四死難者受阻相比，評論員吳志森慨嘆：「現在的香港警察與大陸公安無乜分別！」

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位於羅湖管制站旁的沙嶺公墓，是政府專為無人認領屍體而設的墳場，自2016年起，不再是禁區，市民毋須申請邊境禁區通行證（俗稱「禁區紙」）便可前往，但美國政府資助媒體《美國之音》報道，有自2020年起於清明節期間到公墓致祭者發現，警方於2021年4月的清明節前後幾日公眾假期，首次派警員在沙嶺公墓2019至2020年下葬的無名墓碑分段範圍入口駐守，登記前往拜祭者的身分證號碼等個人資料，到場採訪的記者亦不例外。

及至今年清明節，警方的行動有所加強。根據網媒《獨立媒體》報道，記者昨(5日)早到沙嶺公墓時發現，公墓入口有警車及警員戒備，有攜白色鮮花到場的市民被兩名便衣警員截查。警員指該名市民未有依法攜帶身份證，並質疑其到場目的，將他帶到旁邊小屋內，最後將他帶走。有警員向記者表示，所有到場拜祭者均會被截查，不會針對「特定年份」，強調執法一視同仁。

截查市民的一名警員及後問記者到場原因，當《獨媒》記者表示是到場採訪後，警員竟指現時是「敏感時期」，又稱來這裡做什麽，大家「心照(心知肚明)啦！」警員隨後「指責記者在場是『顛覆國家政權』，隨時可作拘捕：「如果再逗留就帶你返去『撩』！」

在上述報道的臉書上，有超過二百人留言，有四分之一人質疑：「乜咩(即什麽)叫敏感時期，清明節拜山有乜問題」；另有四分一人諷刺道：「唔通去浩園咩？」浩園是港府為安葬殉職公務員而設的墓地。

本土派前立法會議員朱凱迪在因為初選案被還柙前的2020年4月曾到沙嶺拜祭，並以《你有浩園 我有沙嶺》為題發文，指「無名墓碑誌記匿名革命，我們是為記住和承傳反抗的精神而來」。他相信，沙嶺已成為港人名副其實的「公墓」，是紀念為香港無私犧牲的無名烈士的「公義之墓」。他更指出，監控墓地和拜祭從來是中共政治控制的一個環節，從警察的反應看來，中共很明顯已察覺到沙嶺公墓的轉化。

2023年清明節，香港6警員在沙嶺公墓戒備(獨媒圖片) © 獨媒圖片

廣州有人因先人名字含敏感字而未能預約掃祭

有市民相信，在2019年反修例運動期間「被死亡」的抗爭者被送到沙嶺公墓下葬，故特意前往拜祭，而「被死亡」的質疑更因當年的屍體發現案較多而不時響起。當年的「屍體發現」有8148宗，自殺案則有713宗，兩者均較2018年多，而屍體發現案更創三年新高，但警方當年頭十個月對「屍體發現」案作進一步調查的比率，卻大降96%。以最惹人關注和質疑的大學生周梓樂和擅泳的陳彥霖浮屍學校附近岸邊為例，死因裁判庭裁定兩者屬死因存疑，警方均沒有再進一步調查。

而朱凱迪和吳志森的質疑和評論亦在中國廣州的安排得到印證。

在廣州，民政局上月中旬作出規定，在3月28日至本月底的清明節期間，民眾若要前往市內殯儀館丶墓園及骨灰樓等地現場祭祀掃墓，須通過「廣州市清明祭掃預約平台」實名登記預約，在上月30日，有網民反映，輸入祖先名字預約時，畫面竟顯示：「先人名字不能包括敏感字」，以致他們預約失敗，無法祭掃，引發熱議。其後，當局稱系統已經修復，若再有同類情況，可致電當局反映。

不過，網民對當局的回應並不賣帳，質疑掃自家人的墓為何要預約，「你是我祖宗？」；亦有網民直指預約系統是「滑天下之大稽」；更有人要求公布那些是敏感字。