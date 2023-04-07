中共加辣：禁蕭美琴及遠景等機構負責人踏足中港澳 停合作並終身追責

台灣/美國

台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫在加州舉行歷史性會晤並起程返台之際，中國大陸宣布，進一步制裁台灣駐美代表蕭美琴及遠景基金會和亞洲自由民主聯盟等兩家台灣機構，嚴禁蕭美琴及其家屬，以及相關機構負責人進入中國大陸和香港丶澳門，禁止其金主和關聯企業與大陸組織丶個人合作，並採取其他一切必要的懲戒措施，依法「終身追責」。

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經宣布後，被列入「台獨」頑固分子名單的，增至十人和四個機構。根據中國規定，被列入名單的「台獨」頑固分子及其支持者將被制裁，包括但不限於依據《反分裂國家法》丶刑法及《國家安全法》等法規終身追究刑事責任，最重可被判無期徒刑；另外，對被列為「台獨」關連機構者，則禁止合作。

蕭美琴在去年8月美國時任眾議院議長佩洛西訪台後被中國國務院台灣事務辦公室列入「台獨」頑固分子名單，至於進一步制裁蕭美琴的消息，則在今(7日)早由「中共中央台辦」公布。根據新華社報道，中央台辦發言人批評蕭美琴挾洋自重，「倚美謀獨」，蓄意挑動兩岸對立對抗，進一步暴露其謀「獨」本性，故實施進一步制裁。

至於台灣遠景基金會和亞洲自由民主聯盟則由「國台辦」宣布新列入「台獨」頑固分

子名單，發言人指出，在民進黨當局指使下，兩組織以民主自由為名，打着學術交流丶研討等旗號，在國際上大肆兜售「台獨」主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造「一中一台」丶「兩個中國」等違反「一個中國」 原則的事件，拓展台灣的所謂國際空間。

發言人又說，歷史證明，「台獨」是絕路，強調任何人和勢力都不要低估中方捍衞國家主權和領土完整的決心和能力。

蔡英文早前在洛杉磯會晤美國眾議院議長麥卡錫，北京已作出強烈譴責，指是縱容「台獨」分子在美國從事政治活動，開展美台官方往來，強調會採取堅決有力措施回應。