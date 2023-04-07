港媒：民主派區議員不獲批入台證  料與宣誓效忠中國香港有關

香港/政治

隨着兩岸關係日見緊張，台灣和香港的關係亦告收緊，甚至是與台灣執政民進黨理念相近的香港民主派亦受影響。有香港媒體報道，至少有兩名現任民主派區議員近期申請台灣出入境申請書(簡稱「入台證」)受阻，無法起行，估計與他們曾經宣誓擁護《基本法》和效忠中國香港特區有關。

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在港府因應中國為香港製訂的《港區國安法》而於2021年中要求公職人員宣誓後，台灣很快便增加港澳居民入境限制條款，訂明現時或曾經任職中國黨政軍或其他公務機構，或其在港澳投資之機構或新聞媒體者，不準入境台灣。本台獲悉，其後部分曾宣誓效忠香港特區的香港電台前僱員，離職後申請入台被拒；另外，醫院管理局雖然只是香港的法定機構，但亦有前僱員因估計自己不會獲批而放棄赴台。

香港《明報》7日報道，兩名不願具名的民主派區議員表示，在台灣宣布2月下旬開放港澳人士自由行後，透過一般港澳出生人士使用的網上途徑申請入台證，一人因「職業關係」被拒，另一人則未有列明原因。兩人其後按建議到駐港的台北經濟文化辦事處以境外人士作「雲端申請」，但一般只需五個工作天的申請，約一個月後仍未有消息。其中一人在擬入台日期後獲通知到辦事處申請取回已付申請費。

二人估計事件與區議員身分及曾經宣誓有關，理解台方有其考慮，在審批公職人員的申請時會較小心。另有已辭職區議員表示，獲悉有「不少」區議員遭拒絕發籤證，故不打算申請。

台灣陸委會拒絕評論個案，重申推動台港兩地健康有序交流及維護「國家安全」是台灣一貫立場，主管機關一向依照既有法規丶程序及「個案情況」審查處理港澳居民赴台申請。

根據被視為香港小憲法的《基本法》規定，區議會是港府成立的區域組織，就影響區內居民生活事宜向港府提供意見。在2020年的區議會選舉中，民主派大勝，取得452個議席中的八成半議席，令建制派失去地區事務控制權。港府翌年要求所有區議員重新宣誓，並可因應區議員的言行而裁定其宣誓是否有效，結果有至少314名丶占區議會議席總數近七成的區議員不是自動辭職便是被裁定宣誓無效而被遞奪區議員資格。