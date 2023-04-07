蔡麥會風波：華禁美哈德遜研究所丶里根圖書館及四名負責人交流和入境

台灣/美國/中國

為反制台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫在加州會晤，中國除進一步制裁台灣駐美代表蕭美琴和將遠景基金會及亞洲自由民主聯盟列入「台獨」頑固分子名單外，還把提供會晤平台和便利的美國哈德遜研究所及里根圖書館及相關四名負責人列入《反制清單》，嚴禁交流和禁止入境。

廣告 繼續瀏覽後續

中國外交部今(7日)早在網站宣布，訂明即日對哈德遜研究所丶里根圖書館實施反制措施，嚴格限制境內的高校丶機構等組織和個人與上述兩間機構進行交易丶交流丶合作等活動。

另外，對哈德遜研究所董事會主席薩拉·斯特恩丶所長約翰·瓦特斯，負責里根圖書館日常維護的里根基金會前執行主任約翰·希布斯奇丶首席行政官喬安妮·德雷克等四人的反制措施則包括凍結其在中國的財產和資產；禁止中國組織丶個人與其進行交易丶合作等活動；對上述四人不予簽發籤證丶不準入境。

外交部指出，美國哈德遜研究所丶里根圖書館為蔡英文在美從事「台獨」分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，於是依據中國的《反外國制裁法》對兩機構及四名負責人實施反制。