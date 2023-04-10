播錯國歌打擊中歷史性奪金 香港女冰球隊升級 港府會否削資惹關注

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香港男子冰球代表隊參與的一場國際賽事播錯國歌事件擾攘一個多月仍未平息，在冰球協會面臨可能被停止體育協會會員資格和港府削減資源丶以及球手慨嘆努力奪季軍的努力被爭議掩蓋之際，香港女子冰球代表隊昨(9日)在羅馬尼亞勝出世界女子冰球錦標賽，於賽事第三級別A組中奪得金牌兼升級，領隊關婉儀形容是「歷史性於世界錦標賽奪金！」事件未知會否影響港府決定和日後能否重新列入可獲更多資源的精英計畫。

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關婉儀同時是2月下旬播錯國歌事件中的領隊，她在世錦小組賽奪金後哭成淚人，發聲明感謝男女子及U18所有球員及其家庭，而作為每晚陪伴球員練習的義務工作人員，看到冰球港隊今年能分別獲得冠丶亞丶季軍，感言「再辛苦都值。」她又特意向港府說：「知道國歌比一切重要，特首(李家超)和各官員不需要擔心，我頒獎禮前會再檢查一次的了，你放心。」

在播錯國歌事件中，關婉儀錶示有要求主辦方再次現場核對國歌版本是否正確，但因對方沒有回應而未能落實，最終主辦方因國歌超連結難以讓不懂中文的外國人員下載而自行上網搜尋，結果錯播2019年反修例運動歌曲《願榮光歸香港》，而非中國國歌《義勇軍進行曲》。

雖髮指引 錯播國歌仍發生 體育組織互批

男冰港隊2月下旬在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事中奪得季軍，主辦方在播放國歌環節時播錯國歌，有隊員隨即按當局規定作出「T」字手勢叫停，其後大會道歉並更正，強調是意外。但肯定運動員即場維護國家尊嚴表現的港府，事後要求協調香港體育界參與國際賽事的中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（簡稱「港協」或「港協暨奧委會」）深入調查。

雙方溝通一個多月後，港協暨奧委會於本月4日向香港冰球協會發信，聲言啟動暫停冰協會員資格的程序，要求冰協一個月內提交一份全面的書面解釋。港府支持，表示一旦港協暨奧委會通過特別決議案落實暫停冰協的會員資格，港府會考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。

一直採取息事寧人態度的冰協，其主席簡揚傑同晚首度公開反擊，強調冰協有按港協指引準備國歌檔案及香港區旗，但因港協要求屬會將國歌連結髮至世界總會，是播錯國歌的第一個導火線，因為對方認為已有中國香港的國歌，故沒有安排當面核對國歌版本。

傳媒跟進查證發現，港協《指引》內的下載國歌連結，其實是中國中央人民政府網站的簡體中文版網頁，外國人未必看得懂；至於下載到的WAV檔案名字也有機會因語言問題而亂碼。

事隔兩日，冰協再發聲明，指在3月下旬的會面中，港協絕大部分時間並非討論報告內容或日後應如何處理類似事件，反而「質疑冰球項目每次比賽只得4至6隊，得到亞軍及季軍的成績並不突出」，指責港協口稱尊重運動員，「實際上最不尊重香港運動員的付出及成就」。冰協又說，一直有回應港協查詢，但只感到港協「一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任」。冰協承認，當時未能成功與主辦單位複查國歌，而未有後備方案去避免事件發生，冰協已為此多次致歉。港協7日亦發聲明，否認會上有提及冰協「成績不突出」的言論。

波士尼亞與赫塞哥維納冰球協會回覆傳媒查詢時指，賽前已接收來自港隊領隊關婉儀提交丶載有中國國歌檔案的USB手指，但技術人員自行透過YouTube搜尋，強調事件屬處理音響的技術人員的無心之失，亦與港隊管理層無關，並且確認事發時香港隊作出了正確的回應。國際冰聯亦表示，已就事件啟動調查，確定事件是無意犯錯造成，賽前主辦方或港隊沒有惡意不當行為；組委會主席及秘書長及國際冰聯錦標賽主席在會議上亦承認是主辦方出錯，已正式向港隊代表道歉。

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員抱怨賽果被蓋 有議員建議向谷哥買位解難

其後，冰球港隊副隊長沈卓謙向傳媒表示，港隊歷史性取得小組季軍，卻因錯播國歌而變得政治化，球員的付出無人問津，令他感到失望。另外，出賽隊員顏卓朗亦認為，主辦方出錯，但港協卻懲罰冰協是不合理，聲稱「一來就打自己人，出啖氣」但卻影響了冰球的發展，令他傷感大於憤怒。他又透露，很多隊員須在工作之餘參賽及練習，而在肇事的世錦賽，多名隊友患病，球隊在欠缺近四分一球員的情況下奪得季軍，實屬難得，但外界只關注錯播國歌一事上。

冰協反擊和球員抱怨後，社會多了包容冰協和支持球員的聲音，立法會議員江玉歡更在臉書發聲，指事件髮長成互相指摘，認為無論如何也不應令球隊背負污名，承受不必要的壓力。她建議，港府花錢買位，讓正確國歌在谷哥的搜尋引擎置頂，以免再出現播錯國歌事件。

在當局未有進一步行動前，冰球世錦賽的女子3A組賽事昨日到了最後一日賽事的日子，香港隊擊敗愛沙尼亞，以5戰4勝1負得13分，而原本排在榜首的立陶宛其後敗於烏克蘭，讓港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。至於立陶宛盯以12分獲得亞軍。

領隊關婉儀賽後表示，雖然政府今年未擬讓冰球成為精英體育項目，但仍感謝政府過去五年來提供資源，讓港隊得以創下佳績。

所謂精英計畫，是由香港體育學院按港府的「精英資助」評核計畫準則每兩年進行評分，計算各運動項目的運動員於海外賽事的最佳成績來訂定達到國際水平的運動項目，獲列入計畫者，可獲四年穩定支援。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今(10日)早慣性發出祝賀，指女冰港隊表現優秀，創造了另一高峰，可喜可賀。接着便誇讚港府如何支持香港體育發展，沒有提及國歌問題。