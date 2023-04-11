香港復活節假市道更傷 港人外游為訪港客3.2倍 餐飲生意跌約兩成

香港/經濟

今個復活節假是取消防疫措施後首個長假期，但卻出現丁財兩不旺的情況。根據本台統計，本月上旬的出入境人次不單較港府預計少兩成半，若單以四天復活節假期計算，102萬的港人出境人次，更是入境訪客的3.2倍。結果，餐飲業界人士表示，假期間的營業額較平常日子還要少15%至20%，市面商店銷情亦未見暢旺。

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香港近月的訪港人次已回復至疫情前的兩成半左右，加上本月上旬有清明節和復活節假期，香港入境事務處早前估計，本月上旬的出入境人次會有903萬，但本台統計處方每天發放的數據可見，頭十天的出入境人次按近669萬，即只及當局預期的74%。當中，四天復活節假期的出入境人次約佔頭十天的一半。

復活節假期間，香港出入境人次有302萬，離境港人有102.2萬人次，同期的訪港旅客有31.5萬人次，當中七成九是中國內地旅客。數字顯示，離境港人的人次是入境訪客的3.2倍。

香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，由於兩個節日之間只相隔一天，不少港人會請一天假以湊成六天長假期離港，而復活節並非中國的假期，故訪客沒有明顯增多，以致出現出境多於入境人數。不過，網台節目主持人陳鈺明認為，這反映香港的國際旅客未曾「復常」，沒有因應假期來港消費，出現港府高喊「復常」但卻沒有「復常」的情況。

在離港人潮增加和經濟未恢復的情況下，餐飲業生意大受影響，本台記者昨(10日)晚在旅客常到的佐敦區一間酒樓晚膳，只有約三成客人。黃家和早上在電台節目亦指出，很多港人的消費金額較為「節省」，而放寬疫情防控措施後的兩個月，生意本已恢後八至九成，但在剛過去的復活節假期間，餐飲業每日的營業額只有2.3億至2.5億港元(下同)之間，不單與過往旺季營業額可達4億元無法比擬，甚至是較一般日子的日進2.8億至3億元還要少15%至20%。

但他補充，農曆新年過後，3月底至4月通常是餐飲業淡季，期望下周日當局派發電子消費券，以及中國「五一」勞動節長假期時內地旅客增加，可望帶動餐飲消費。

除了餐飲業，市面的零售業亦未見暢旺，莫說尖沙咀名店外的排隊人龍不長，不少區內商店更是未曾租出。旺角區一間服裝店店員表示，生意亦不似預期，營業額約為預期的七成。但有尖沙咀藥店表示，生意不俗，顧客多數為中國客，相信與香港藥品有保證有關。

香港酒店業亦未受惠於假期，酒店業主聯會經理陳媛妍指出，近日訪港旅客的人數未見飆升，入住率稍有下跌，但跌幅不大，是預期之內。香港酒店業協會委員陳覺威期望，隨着多個商貿展覽於月中舉辦，加上「五一」長假臨近，生意會轉佳。