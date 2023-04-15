解封後世界台商總會巴黎召開年會 法工業委任部長應邀出席

台法經貿

新冠疫情解封後世界台灣商會聯合總會（世總）的首次實體會議4月15日在巴黎盛大登場。來自全球6大洲800多位台商共襄盛舉，人數也創下新高。據世總黃行德總會長表示，今年以增進六大洲總會間的交流團結，共創商機達成全球布局，還有關懷弱勢推動公益， 讓愛繞行全球，及協助推動國民外交等為工作目標。

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蒞法持續拓展國會外交的台灣立法院副院長蔡其昌也率領江啟臣、蔡適應、羅致政、邱臣遠、陳瑩、溫玉霞、邱議瑩、廖婉汝、吳斯懷、李德維、游毓蘭、莊競程、林楚茵、陳以信、邱志偉等16位跨黨派立委與會。同時是世界台商之友會會長的蔡副院長致辭時幽默地說，立法院有七分之一的立委都跟他一起來到巴黎參加世總年會，立法院這周法案議程不得不推遲了，但這也表示了台灣對推展國際經貿活動的重視！

隨後，蔡副院長在接受法廣記者提問此次與會對法國有何期待時，他回答說：“台灣希望我們的企業可以國際化，所以，就是說我們到比較具有民主自由與法治的，比較對商業活動具有保障的地方，都是台灣政府鼓勵台商去投資的地方。特別是我們相同的價值，像是自由民主人權法治，有相同的這些理念相同信念的國家，都是我們鼓勵的對象，法國就是其中的一個。所以，我們希望台商可以國際化，也希望法國企業可以到台灣來投資。像台灣這幾年我們的能源轉型，所推動的風力發電，歐盟很多國家都到台灣來投資，也包括法國。另外，因為在台灣有很完整的產業鏈，像半導體，精密機械，在世界的供應鏈當中，台灣都扮演很重要的角色。所以，我們一方面希望台商到外面投資國際化，二方面我們也希望國際包括法國的這些企業可以到台灣來投資。”

法方出席開幕式致詞的貴賓有工業委任部長（ministre délégué chargé de l’Industrie）萊斯居爾（Roland Lescure）、參議院副議長、友台小組主席李察（Alain Richard）、國民議會友台小組主席博德黑（Eric Bothorel）等人。博德黑主席16日也即將率領國民議會訪團和台灣立法院訪團一起啟程前往台灣。

值得一提的是，為顧慮到來自全球的台商，萊斯居爾部長以英文致詞，他首先代表法國政府歡迎台商蒞臨，並指出法國總統馬克龍日前訪問荷蘭時，已重申支持台灣維持現狀，也強調出台海穩定的重要性。他接着提到，去年台法貿易額破紀錄超過80億歐元。法國前40大企業中的33個現在在台都設有分處，另一方面，台灣許多科技公司也不斷地開拓法國市場。萊斯屈爾部長同時也不忘為法國宣傳，表示連續三年法國是歐洲最具投資吸引力的國家，歡迎更多的台商來法投資。

就此，1月31日正式執掌僑委會的徐佳青委員長認為，萊斯居爾部長親自出席世總年會，意味着法國相當重視台商和人民的實力，徐委員長驕傲地表示，遍布全球70多國170多個的台商組織，他們都扮演着重要角色，打拚事業之外也積極投入各地慈善公益。落實 “Taiwan Can Help” 努力做世界良善的力量，讓世界看到台灣能帶來的貢獻。

另外，徐委員長指出，在因應國際情勢改變當中，台商也面臨許多的挑戰，僑委會也期待在這個過程提供更多的協助。她表示特別感謝這次與會的各位委員，在僑委會預算方面今年編列了17億，到年底也有可能接近到20億（台幣）的額度。

曾經擔任世界台商總會秘書長和世界台商總會青商會會長的民眾黨籍立委邱臣遠也對記者指出，這次立法院跨黨派16位委員來巴黎出席盛會，不管是對海外台商的關心，還是對於國會外交的推動，都有一個正向的意義。有關台灣特殊的外交處境，邱臣遠立委期待發展更多元的外交管道，好比台商作為後盾，而跨黨派議員交流，則更能讓國際友人體認到台灣的主流民意！