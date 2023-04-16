蔡其昌：法國跟台灣有着共同的理念與價值 這點跟中國不一樣

台法關係

率領台灣立法院16位跨黨派委員前來巴黎深耕國會外交的蔡其昌副院長，15日出席世界台商總會年會開幕典禮後，就法國總統馬克龍有關台灣議題的爭議性發言，回答法廣記者提問時，他表示，相信台灣跟法國之間的友誼不會受到影響；他並指出，法國跟台灣都極為重視民主自由人權，即法台關係中有着共同的理念和價值，這一點跟中國是不一樣的！此外，他也相信，台海安全議題上法國不可能置身事外。

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由副院長蔡其昌率領的台灣立法院跨黨派委員訪團14日到訪法國國民議會和參議院，蔡其昌與16為立委們此行早就安排好，不料卻碰上法國總統馬克龍主張歐洲不應因台灣捲入美中衝突，從而引發論戰。

對此，他回答記者說：“我這幾天來到法國看到的和聽到的，好像跟馬克龍總統的意見都不大一樣。我感覺到法國的媒體、法國的國會不論是參議院或是國民議會，對台灣是高度的支持、關心；對台海的和平、台海的穩定，中國威權的擴張，其實大家都有相同的意見跟看法。所以，我相信，我堅信，台灣和法國的友誼是絕對沒有問題的！而且，去年立法院游院長來，今年4月副院長又來… （台灣立法院）正副議長接連來到法國，那這一次，我跟（國民議會友台小組主席）博德黑議員的訪團，我們一起回台灣。接着（參議院）李察副議長也會組團到台灣，兩邊這麼頻繁地往來，其實都是台法關係深化的具體證明。我覺得，法國跟台灣因為都是對民主自由人權極為重視的國家，所以，這個叫做相同的理念、相同的價值。我相信，台法的關係，因為有這個相同的理念、相同的價值，這個跟中國是不一樣的。所以，台灣人民和法國人民他們會選擇比較接近會站在一起，我對這個深信不疑！台灣和法國不只是信念相同，台灣作為全球半導體非常重要的供應國家，台灣安全，全球才會安全；台海穩定，全球才會穩定。我相信法國不可能置身於全球之外，所以站在共同核心利益的角度，台灣跟法國必須要跟緊密地在一起。”

台灣立法院副院長蔡其昌對法國總統馬克龍涉台發言風波的看法音頻

Son Tsai Chi-chang, vice-président du Yuan législatif

致力推動法台國會議員互訪常態化

此外，蔡其昌副院長也對記者闡述了對持續深化台法關係的一些想法。他期待雙方的國會議員互訪日後能夠常態化。

蔡其昌副院長說：“只要是理念相同，都堅信民主自由與人權的國家，應該都應該要持續深化（關係），那這個不只是台法，全球跟台灣的關係都是一樣的，台灣謝謝所有的所有民主同盟的夥伴們，關心台灣，然後支持台灣，包括對現狀的維持、避免台海發生戰爭，我們都一併感謝。也謝謝國會這次能來，包括李察副議長、博德黑議員的友台小組，以及參議院與國民議會外委會的主席。他們這一次都公開接見（我們），甚至在推特上都發了推文說明我們到訪的情形。所以表示對台灣的關係也逐步在深化當中，所以，我想未來穩定的持續交流，是國會非常重要的任務，也就是說，雙方組團互訪的常態化，或許這是一個雙方國會未來可以努力的一個目標。更重要的，我想，在台法的核心利益上，建立更多的經貿往來。我想，台灣可以幫忙全世界，全世界也都可以幫忙台灣，這個就是我們一個很重要的理念跟想法。所以，怎麼樣的持續深化，我想目前有幾個台法之間跟行政部門的重要平台，國會是一個平台，這些平台都可以來運用，怎麼讓法國的需要，台灣可以協助的，那台灣盡量來協助法國，那台灣需要法國協助的，在經貿上面，那法國也可以一起來做。”

台灣立法院副院長蔡其昌談深化台法關係音頻

Tsai, vice-président du Yuan législatif

16日，蔡其昌一行人與法國國民議會友台小組主席博德黑等4人訪團，一同搭機前往台灣。博德黑議員出發前表示，馬克龍先前言論引發了誤會，法國支持台灣維持現狀的立場未曾改變。他也會在訪問台灣期間，重申對台海現狀與對台灣人民的支持。