台灣將增設米蘭辦事處 爭取強化雙邊關係

台意關係

台灣外交部周一17日證實，將在意大利北部大城米蘭設立「駐米蘭台北辦事處」，以增進雙邊實質關係。這是自2020年以來，台灣繼法國普羅旺斯、立陶宛等新設館處之後，於歐洲再添一處據點。

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據了解，目前在米蘭的台灣機構有台灣外貿協會所設的貿易中心。台灣半導體廠商——環球晶圓等台商在米蘭及其鄰近城市亦設有營運據點。

另外，長榮航空2022年10月25日開啟台北-米蘭航線，台灣設立“駐米蘭台北辦事處”可因應直航帶來的強勁商旅需求，有助促進台意經貿交流的加乘效果。值得注意的事。

眾所周知，意大利是第一個加入中國「一帶一路」的歐盟及G7成員國，過去與中國關係相當密切。所以有分析認為，台灣成功爭取到在米蘭設立辦事處，除了雙方實質關係成長之外，也可看出現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府對台灣的友好態度。台灣外交部17日表示，鑒於台灣與意大利在經貿、文化、教育、科技及旅遊等領域合作交流不斷深化，將在義大利北部大城米蘭設立「駐米蘭台北辦事處」。

在經濟因素及親中政黨的推動下，意大利與中國關係一直相當密切，連帶使得台、意關係無法有所進展。2019年3月，中國國家主席習近平率團訪問意大利，雙方簽署多達30項備忘錄，意大利正式成為第一個加入「一帶一路」的歐盟及G7成員國。儘管美國及其他歐洲國家對此持質疑態度，意大利仍堅信這是「意大利及義大利企業的勝利」。

但隨著新冠疫情爆發，意大利國內輿論對中國的態度出現轉變，連帶影響政府政策路線。2020年4月，我國向歐盟成員捐贈7百萬片口罩，義大利也在受贈國家之列。當時義大利政府不僅向我國致函感謝，更在公開發佈的感謝國家清單上，將台灣列於首位。

2020年10月，台灣駐義大利代表與義大利眾議院副議長朗裴利（Fabio Rampelli）會面；朗裴利在會後發佈新聞稿，呼籲義大利政府不應屈服於中國壓力，應支持台灣在義大利成立正式大使館，並應提升與台灣的外交關係。

意大利和中國的關係也從而出現轉變。親中總理孔蒂（Giuseppe Conte）於2021年初請辭，接任的德拉吉（Mario Draghi）政府對中國態度逐漸轉變，在外交上支持北約組織將中國視為「系統性挑戰」的立場，經濟上也接連否決中國在意大利的重大投資案。

2022年，意大利史上首位女性總理梅洛尼上任，對台友好立場更為鮮明。她在大選時曾公開表態支持義大利與台灣加強關係，並接受台灣中央社專訪，表示當選後「台灣將是義大利的重要關切事項」。格洛尼就任後，雖在G20峰會強調義大利將持續與中國推動貿易及文化交流，卻對是否續簽「一帶一路」表達保留態度，並表示必須與美國及歐洲其他國家協同立場。

據台灣外交部表示，駐米蘭台北辦事處成立後，管轄範圍涵蓋意大利北部奧斯塔山谷、皮埃蒙特、倫巴第等8大行政區，將可提供商務、觀光、僑務、領務及海外台灣人急難救助等服務，全方位增進台意各層面的實質關係，及僑胞提供更優質的服務。