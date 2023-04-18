訪港京官稱遊行非惟一途徑 建制工會不辦「五一」遊行 獨立工會有不獲批準備

香港五一

正在香港考察的中國港澳事務辦公室主任夏寶龍上周六(15日)表示，「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」。事隔兩日，經常舉辦「五一勞動節遊行」的親京「工聯會」表示，傾向放棄辦遊行；屬建制派的工會「勞聯」則撤回已向警方提出的遊行申請；只有獨立工會人士以個人名義提出的遊行申請會繼續，支持和估計最終不獲警方批準的網民各約佔半數。

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身兼中共中央港澳事務領導小組常務副組長的夏寶龍上周六在香港出席「全民國家安全教育日」開幕禮致辭時表示，2019年的反修例風波這場顏色革命，是香港永遠抹不去的傷疤和痛，須時刻警惕街頭暴力捲土重來丶「軟對抗」暗中作亂，以及海外亂港活動倒灌香港。他強調，維護國家安全與表達利益訴求不矛盾，表達利益訴求的渠道和方式有很多種，遊行不是表達利益訴求的唯一方式。

他又說，從過往的經驗看，環保丶民生等利益訴求很容易被騎劫，利益訴求更可能被歪曲成政治問題，進而誘發社會對抗。他強調，一個對立的社會沒有前途，敦促香港包容共濟，理性溝通。

夏寶龍有關講話被解讀為《基本法》保障的遊行自由將會大受限制，而中國人大前常委譚耀宗昨(17日）在電台節目為夏寶龍的言論降溫，稱夏寶龍並非說不準舉行遊行，只是提醒大家，現時社會穩定丶由治及興，須居安思危，恐怕有人搞破壞，呼籲民眾提高警惕。

但言猶在耳，全港最大丶親北京的香港工會聯合會(簡稱工聯會)理事長黃國同日表示，傳統的「五一勞動節遊行」，該會約有三丶四千人參加，如此大規模，可否確保安全？現階段沒有信心可確保安全有序，傾向不舉辦。

至於全港第二大丶屬建制派的港九勞工社團聯會(簡稱勞聯)，原擬舉辦勞動節前遊行，但昨天已撤迴向警方提出的遊行申請。該會主席林振升在電台節目解釋，工友擔憂遊行會被騎劫而受調查，亦擔心遊行被關注而讓僱主看到，加上警方遲遲未回覆遊行申請，而有意參與者亦不多，不及過往參與人數的一半，故決定取消。他透露，計畫按不同勞工議題召開記者會表達訴求。

由被迫解散的香港職工會聯盟(職工盟)前主席黃乃元和前幹事杜振豪以個人名義提出的「五一勞動節遊行」申請，提出至今已有十天，但仍未接獲警方通知去進行商討，但他們不會撤回申請。他們的遊行申請，路線如過往般由維園起步，遊行至政府總部，預計有500人參與。

杜振豪在申請遊行的臉書上發帖，指夏寶龍的說法是過慮，稱遊行雖非表達訴求的惟一方式，卻是重要方式，而且任何活動均有可能被騎劫，當局不應「斬腳趾避沙蟲」，亦相倘警方有資源維持國家安全，絕對不用犧牲基本法保障的公民權利。他又說，隨着社會復常，當局應該以開放寬容的態度對待遊行示威。但他自言，對遊行申請不獲批有心理準備。

另一遊行申請人黃乃元表示，「復常」應包括關注勞工權益的團體在五一勞動節為勞工階層發聲，當局應有決心展現香港「復常」，他對申請獲批的信心，來自己當局有多有決心顯示社會復常，而當日的示威遊行將是港人遊行自由的「試金石」。