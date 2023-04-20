港府被指扣起移英港人22億鎊養老金 英國官員促港府讓港人取回

香港

港官許正宇(左一)不聽取香港監察成員(右圖)請願, 但與英官卓雅敏會晤時, 仍須面對扣起移英港人養老金的指控。

受香港政府拒絕承認英國國民(海外)(簡稱BNO)簽證影響，不少以BNO護照移居外地的香港人均被當局拒絕以「永久離港」為由提早取回已供款的強制性公積金，在英國的「香港監察」估算，單是移英港人被港府扣起的強積金款額便高達22億英鎊；英國外交丶聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）促請訪英的財庫局長許正宇讓港人可提早取回強積金。

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拒絕提早發還強積金雖因中國不滿英國容許受《港區國安法》影響的港人以BNO移居當地5年後可申請成為該國公民觸發，但實際上，據加拿大傳媒報道，以BNO申請移民加國的港人，亦有不獲發還已供款的強積金的個案，故涉及的金額可能高於22億。

根據英國內政部於本年1月31日公布，推出BNO簽證(5+1)計畫兩年以來，有14.45萬名港人到英國展開新生活。但網媒《香港01》根據英國丶加拿大丶澳洲等於前年分別推出的不同港人移民特別計畫人數計算，三地至少已批出19.85萬份相關簽證，當中以申請門檻最低的英國BNO簽證佔大多數。

而關注香港人權的民間組織「香港監察」的估算人數基礎，遠低於上述人數。根據香港監察月中發表的報告，該會以成年及主申請人計算，在2021年1月至去年12月期間，共有9.6萬人申請BNO簽證移居英國，以每名申請人強積金戶口有22.4萬港元去推算，港府「扣押」的強積金款額高逾 215萬億港元，摺合約22億英鎊，涉及的銀行包括總部位於英國的滙豐銀行和總部位於加拿大的宏利保險。

「香港監察」政策和宣傳總監顧德文(Sam Goodman音譯)批評中港政府此舉是以此方式懲罰和報復移英港人，形容是「厚顏無恥的資產掠奪」（ a brazen asset grab），指做法嚴重違反《中英聯合聲明》和《基本法》規定的義務。

外媒質疑港府如此保護私產 評論指英官行動不足

根據強積金法例，所有香港納稅人和僱主均須按僱員入息比例在銀行供款，待65歲時取回合供款項及可能有的投資收益。若要提早取回，須符合六種情況中的任何一項，而「永久離開香港」是其中一個合法理由，過往只須提供移居他地的證明底宣誓書即可，但自英國以國安法打壓港人為由，於前年1月底推出BNO簽證計畫後，中港政府發表聲明，指不再承認BNO為有效旅遊及身份證明文件，而有推出強積金計畫的銀行亦表明，強積金成員不能依賴BNO作為「永久離開香港」的理由，強積金受託人亦不會信納相關申請。

有歐美傳媒據此質疑港府對私人產權的保護財產；亦有律師指出，若港府不改變其政治決定，以BNO移居他國的港人，可能要待正式入籍成為英國公民或到65歲退休年齡才可領回自己的積蓄。不過，時事評論員吳志森在網上節目中質疑，不排除港府日後以相關外國公民身分是以BNO申請而拒絕發還已供款的強積金。

香港監察為敦促港府及早發還移英港人的積蓄，在港府官員許正宇於倫敦時間周一在英國倫敦市政廳推廣香港時到場請願，但未獲理會。據自由亞洲電台報道，許正宇在市政廳發表演講後，由後門離開，被示威者發現後試圖攔截其座駕，遭工作人員推開。

負責印太地區的外交丶聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏周二與許正宇會晤，她昨在推特發帖，指在這次重要討論中，與許談及雙方感興趣和不咬弦的事，她提出黎智英和「47人」初選案，又促請港府保障所有港人權利和自由，並容許香港BNO持有人提早取回他們的強積金。

帖文沒有交代許正宇有何回應，而許正宇其後已離英赴北京，與正在北京訪問的財政司長彙合，進行餘下行程。

對於卓雅敏的帖文，回應者多拇批判態度，一是覺得她講得不夠，一是對她與專制政權的一分子會晤感到可恥。

「香港監察」亦發帖，指當香港人權被空前打壓和港府拒絕讓離港人士取回其強積金之際，英國的民選大臣竟以紅地毯歡迎香港財庫局長許正宇，實在令人失望。該會促請卓雅敏丶外相祁湛明（James Cleverly）及外交丶聯邦及發展事務部採取行動，迫使港府讓來英港人取回長俸積蓄，以及釋放壹傳媒創辦人黎智英及民主派初選案的47人。

黎智英和47名民主派人士均被控《港區國安法》罪名，前者被控勾結外國勢力罪，後者被控串謀顛覆國家政權罪。一旦罪成，可被判終身監禁。