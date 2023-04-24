今訪台灣的危地馬拉總統賈馬特：“各國都應享有自治的權利”

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危地馬拉總統賈馬特 (Alejandro Giammattei) 周一4月24日抵達台灣，展開4天的國事訪問。據法新社報道稱，賈馬特此訪的目的是強化與台灣的外交關係，而台灣為表最高禮遇及重視，全程將以最高規格接待。危地馬拉（台灣稱瓜地馬拉）是目前為數不多在外交上承認台灣的國家之一。

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周日，危地馬拉（台灣稱瓜地馬拉）總統賈馬特在推特上說，他此行是為了“向國際社會發出明確的信息：即各國都應享有自治的權利。”

據台灣外交部表示，賈馬特訪台期間將會晤總統蔡英文，並接受台灣副總統賴清德款宴、接見危地馬拉留學生、參訪科技公司，以及出席“危地馬拉咖啡文化月”以及“咖啡胖卡全台走透透”開幕活動，進一步提升台危雙邊經貿投資關係。21日，危地馬拉總統府已發表聲明表示，總統此行盼能了解台灣的商業模式，以複製到危地馬拉。

賈馬特政府此次訪團成員包括危地馬拉國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。

此外，賈馬特將於周二25日到台灣立法院發表演說。據立法院長游錫堃稱，這是隔了13年之久再度有國家元首到台灣國會演講。

上周，危地馬拉總統宣布訪問台灣後，立即引來中國的反應，據法新社報道，北京當局要求危地馬拉政府“不要助紂為虐”，也不要“為一己之私，違背危地馬拉人民的意願”。

面對北京此舉，台灣外交部也立即發表聲明，譴責中國外交部以“極度不尊重他國的言詞侮蔑我邦交國及其元首”，並對“這種不符合文明社會的無禮行徑表達嚴正抗議”。

法新社說，賈馬特訪台是在台灣總統蔡英文訪問危地馬拉和伯利茲（又稱貝里斯）的中美洲之行三周後進行的，這兩個國家是該地區唯一仍與台灣保持正式外交關係的國家。

北京力圖在國際舞台上孤立台北。今年3月，洪都拉斯轉與中國建交。

法新社還說，蔡英文總統在回國途中，在洛杉磯會見了美國眾議院議長凱文麥卡錫。那次會面激怒了北京，並以在台灣周邊舉行三天軍事演習作為回應。