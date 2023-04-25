路透社：危地馬拉總統承諾力挺“台灣共和國”

台灣/危地馬拉/外交

昨天24日抵台訪問的危地馬拉（台灣稱瓜地馬拉）總統賈馬特，今天25日參訪立法院並發表演說。據路透社報道，賈馬特承諾無條件支持“台灣共和國”，他此行也正值中國加大對少數仍同台灣保持正式外交關係的國家施壓之際。

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路透社報導稱，在稍早的總統府廣場舉行歡迎儀式上，賈馬特以西班牙語致詞時，兩次稱呼台灣為“台灣共和國”（Republic of Taiwan），而非台灣的官方名稱“中華民國”（Republic of China）。

另外，在稍後的立法院演說中，賈馬特繼續沿用“台灣共和國”一詞，呼籲國際社會及自由世界應該致力於要求對於台灣的主權及領土完整的尊重。最後並以台灣萬歲，自由民主萬歲。（"Long live Taiwan: free, sovereign and independent."）結束演講。

危地馬拉與中華民國的關係可以追溯到九十年前。1949 年，中華民國蔣介石政府當時跟由毛澤東等共產黨人建立的中華人民共和國的內戰中失敗後，退守到台灣。

路透社續指，任何一個暗示台灣是獨立國家並與中國分離的說法，都會激怒北京，北京也從未放棄使用武力將台灣置於其控制之下。

與此同時，法新社報道，北京近年在民進黨政府期間極限施壓，想將台灣孤立於國際舞台。危地馬拉目前是台灣所剩13個邦交國之一，昨天抵達台灣的賈馬特今天在立法院演講中，誓言加強兩國間數十年邦誼。

法新社的報道同樣注意到，周二早些時候，賈馬特已經在台北舉行的歡迎儀式上表示，“危地馬拉將繼續支持‘台灣共和國’作為一個強大的外交盟友”。

另據中央社報道，立法院長游錫堃表示，賈馬特以實際行動表達對台灣的支持，展現兩國堅若盤石的友誼，令人感動。游錫堃又說，賈麥岱是位致力推動全球和平的政治家，也是中美洲國家中，對台灣採取最堅定支持立場的領導人之一。