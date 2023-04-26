賴清德引「兄弟之邦」比喻兩岸 遭國台辦反批

兩岸論述變化

出席台灣制憲基金會董事長辜寬敏告別紀念會的賴清德副總統表示，對於辜董生前所提「兄弟之邦」的兩岸論述，他相信：太平洋足夠大，可以容納美國和中國競爭，台灣海峽也足夠寬闊，可以容納台灣和中國在此生存發展。作為民進黨2024總統大選參選人，他現今以「兄弟之邦」來比喻兩岸關係，備受關注！

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台灣制憲基金會4月23日舉辦「逆風蒼鷹 辜寬敏」紀念會，總統蔡英文親自頒發褒揚令，由辜寬敏夫人辜王美琇代表接受。賴清德、總統府秘書長林佳龍、立法院長游錫堃、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、自由時報董事長林鴻邦等人也出席致意。

據台灣媒體自由時報報道，賴清德以台語致詞說，他跟大家一樣，懷抱着不舍的心情來參加民主運動前輩辜寬敏的追思紀念會，感謝他一生為台灣的犧牲奉獻。

賴清德指出，辜寬敏不論是在日本、台灣，還是世界各地，無論是公開或私下，始終都在為台灣的主權、民主、自由打拚。解嚴之後，他仍持續培養人才、厚實台灣民主，並推動台灣國家正常化發展。

賴清德透露，他在辜寬敏臨終前曾再度前往探視，辜走完人生最後的花道，一生為了明確的目標打拚，生為台灣而存在，其他都是次要，且辜不僅為台灣的主權及民主自由犧牲奉獻，也提出「兄弟之邦」作為未來兩岸必須走的方向，希望未來這個理想可以開花結果。

賴清德還強調出，他相信太平洋足夠大，可以容納美國和中國競爭，台灣海峽也足夠寬闊，可以容納台灣和中國在此生存發展，希望這個理想能夠開花結果。

賴清德追思辜寬敏時台語講話音頻

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最後，賴清德引用聖經「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經持守了」，說明辜寬敏一生的寫照，並感念他為年輕一輩留下的典範。

值得注意的還有，蔡英文也在致辭中強調，會將辜寬敏的理念傳承下去，讓台灣成為一個更堅韌、更強韌、更好的國家。

據自由時報23日引述辜寬敏的長子、日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明說，辜寬敏生前最放不下台灣與中國未來的關係，若不能建立正常關係，台灣就不可能成為正常國家，他為此倡議「兄弟之邦」，盼作為兩邊人民和平共存共好的基礎。

辜朝明表示，辜寬敏深信，正如美國與英國、澳洲與英國人民之間，台灣與中國的人民也應該建立更密切的關係，而這也是他可以有所貢獻之處。這樣的發展，事實上並未發生，表示有些條件還未齊備。辜寬敏想做的，是告訴中國的領導人，要拉近台灣人與中國人的距離，有更好的辦法。他深信自己提出的「兄弟之邦」，可以提供一個基礎。

辜朝明又透露，辜寬敏對此非常認真。例如直到住院之前，還常常打電話給人在東京的自己，討論如何將其想法傳遞給中國的領導階層。

國台辦：兩岸同屬一中不是邦與邦的關係

作為民進黨2024大選的總統參選人，賴清德認為台灣海峽很寬，可以容納台灣和中國以「兄弟之邦」生存發展。北京又如何反應呢？4月26日，中國國台辦發言人朱鳳蓮對記者相關提問回答說，兩岸同屬一個中國，兩岸關係絕對不是國與國之間的關係，當然也不是什麼“邦”之間的關係。“台獨”本性不改，光靠玩弄文字把戲，想給自己披上“善意”“和平”的外衣，只會欲蓋彌彰。繼續頑固堅持“台獨”分裂立場，最終只會把台灣推向險境，給台灣同胞帶來深重災難。

新加坡學者：台灣人的政治認同已然質變

新加坡南洋理工大學中文系講師李氣虹25日晚在吉隆坡獨立書店「季風帶」舉行「從『中國人』到『台灣人』：台灣人政治認同的轉變（1995-2008）」新書發表會。據中央社報道，李氣虹在新書發表會指出，台灣人是指在台灣本島的地理範圍內的人群，一如北京人、上海人、廣州人，而「台灣人」則是完全排除了「中國人」身分的認同意識。

中央社說，李氣虹以台灣政治大學選研中心研究為例指出，台灣選民已然切割成3個政治世代。第一代選民主要成長於國民黨威權統治之下，可以預期外省第一代比較偏向支持統一，本省第一代較偏向支持獨立。第二代選民受家庭政治化的影響、複雜國際因素與風起雲湧的黨外運動影響，在統獨議題上更為保守，偏向維持現狀。

第三代選民經歷民進黨、新黨、建國黨、親民黨和台聯的興衰，以及開放言論自由的民主轉型，在意識形態和政黨支持方面較其他世代來得開放。

另外，李氣虹也從民族與國家建構的雙重關係觀點，把「台獨」分為建構台灣民族對抗中華民族的台獨基本教義派、建立「台灣共和國」並在文化上不否定中華民族的「法理台獨派」，以及確立中華民國第二共和、特殊兩國論、兩岸統合論的「實質台獨派」共3種類型。

據中央社介紹，李氣虹是新加坡學者，也是新加坡媒體聯合早報資深新聞工作者，派駐台北、香港、廣州特派員多年。他的新書剖析日本殖民統治對台灣政治菁英的民族觀念影響、台灣意識萌芽與中國意識對立、國民黨菁英與「外省人」政治認同，再從分裂國家理論檢視李登輝的大陸政策、民進黨的台灣前途主張演進，並論述陳水扁政府的兩岸政策。