香港勞動節遊行申請被迫取消 有評論指手法靠攏中國

香港/政治

正在復常的香港，五一勞動節將不會如常地在街上聽到「打工仔」的吶喊，因為惟一堅持在當天申請遊行的前香港職工會聯盟「末代主席」黃迺元據說在昨晨被警方帶走數小後，簽字取消申請，事後形容自己「情緒崩潰」，但因為《港區國安法》，不能披露詳情。有熟悉中國維權情況人士表示，香港警方手法與中國公安相近，而讓知情者噤聲的手法較中國更容易。

廣告 繼續瀏覽後續

經專責香港事務的北京官員夏寶龍本月中表明，遊行不是惟一表達方式後，親北京和親建制的兩大工會聯合會已自動放棄在勞動節舉辦遊行，但被迫解散的職工盟的最後一任主席黃迺元和幹事杜振豪堅持遊行申請，而警方亦於本月21日約見二人，討論遊行申請。據二人彙報，指警方曾問及遊行的目標對象及如何識別，並展示一張臉書留言截圖，指有人問及「使唔使帶架生(即工具或武器)？」。黃迺元其後接受傳媒訪問時指，警方因一句留言而緊張是神經過敏。

兩次撤消申請情況雷同：親建制人士留暴力言論觸發警方查問

有傳媒追查留言者的社交平台發現，該人不時轉發親中媒體報道，平常留言屬親建制，又批評「反送中」人士。手法與早前香港婦女勞工協會遺憾叫停「三八婦女節」遊行相似，當傳媒追查警方向婦協展示的「屠龍小隊歸位」等臉書留言時發現，部分留言者其實是撐警人士，公開在「支持保安局長鄧炳強」丶「SaveHK」等多個親政府臉書專頁發帖。其後，已獲發遊行不反對通知書的婦協，宣布叫停遊行，對此表示遺憾。

不願撤回申請且與警方叫板的黃迺元，昨晨一度「失聯」。是次申請遊行的臉書專頁發帖，在住所休息的黃迺元昨晨7時半無故失去蹤影，親友懷疑他被當局要求協助調查甚或拘捕，已聯絡律師跟進。

到了下午，另一申請人杜振豪在同一臉書以《關於今早經歷及被迫作出的決定》發文，指黃已於中午前恢復人身自由，未有被捕，但情緒崩潰，剛已簽紙取消遊行申請，但限於《港區國安法》第63條，無辦法透露詳情。帖文沒交代警方根據什麽理據把遊行與國安拉上關係，但杜指黃顯然承受了巨大壓力，相信取消遊行的決定是不由自主的。

杜又說，曾預計警方會拒絕發出不反對通知書，還思量屆時會否提出上訴，而根據過往經歷，他可以想像發生何事。聲言「面對難以撼動的高牆，很多時候雞蛋是無可奈何」，但最重要的是，盡量不要向威權預先服從。以「道阻且長，行則將至」與各人共勉。他們更把原來名為「香港五一遊行2023（申請中）」的臉書專頁改為「香港五一勞動節」，繼續為勞工發聲。

杜振豪：遊行扯上國安反映定義更難提摸

他亦不明白警方為何將五一遊行與國家安全扯上關係，認為五一遊行的訴求和規模都不可能威脅國安，當局的做法反映國家安全的定義更難捉摸。

正在北京訪問的保安局長鄧炳強回應事件時拒絕正面回應警方有否接觸黃迺元，只是說，若組織者衡量後認為沒有能力確保遊行安全有序進行，取消申請是負責任的做法。他又說，由於是組織者決定取消遊行申請，詳細原因須向相關人士查問。

警方昨晚亦發稿回應，指根據公安條例，公眾活動組織人須確保整個遊行或集會進行期間維持良好秩序及公共安全。如果明知而違反，或者容許任何人違反這規定，一經定罪，最高可判處監禁12個月。發言人又說，若有人當日到港島區進行違法的遊行，有機會觸犯參與「未經批准集結」罪，警方會迅速果斷執法。

吳志森警方要人自行撤銷申請是為免被指阻遊行

有熟悉中國維權情況的人在不具名的情況下表示，香港警方的手法與大陸日益相近，連不準相關人士披露內情的要求亦一樣，只是公安會要求代表律師簽署文件，承諾保密，而香港警方則祭出國安法便可令當事人閉咀，但事件為何與國家安全相關，全由當局說了算，外界無從置喙，而有關決定亦不可上訴或進行司法覆核，意味香港的方法更趁手。

國安法第63條是一條保密條款，規定辦理危害國家安全犯罪案件的執法丶司法及辯護人員，以至「配合辦案」的有關機構丶組織和個人亦應對案件有關情況予以保密。

時事評論員吳志森在網上節目指出，警方不以拒絕發出不反對通知書來壓制遊行，是免除「外國人」有口實指警方阻止遊行，「唔好睇」(即不好看)。他又說，警方把遊行維持秩序的責任全部放在主辦人身上，並不公平，亦不可能有人或組織可以作此保證，故相信在可見很長遠的將來，不會有正常遊行，儘管有關遊行的主題與政治無關。

他總結說，香港聲稱「復常」，若非虛有其表，便是恢復的，只是上述的「新常態」。

黃杜兩人本月9日向警方申請五一遊行，並設臉書專頁交代，當警方在21日的約見中提及由香港工會人士在英國設立的非牟利組織「香港勞權監察」曾分享是次遊行資訊後，親北京的《文匯報》在本周一(24日)以《「職工盟」前頭目申五一遊行謀亂港》為題刊登報道，指黃杜宣稱為勞工權益，實質上是國際反華勢力的「馬前卒」，得到前職工盟總幹事蒙兆達等人在英國成立的「香港勞權監察」暗中支持。但黃早已在臉書和向警方交代，遊行資金完全由他們付出，沒有收受其他組織支持。