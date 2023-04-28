家庭主婦網上發「光時」等言論承認煽動 幼子求情望母歸 官囚4月

香港/國安法

資料圖片：香港一名家庭主婦因在大半年內於網上轉貼或發表65則被指煽動的言論和圖片，被控後承認觸犯煽動罪，雖有12歲幼子求情籲請法官「放我媽媽回家」，但仍被國安法指定法官蘇惠德判囚4個月。圖片攝於2021年7月1日港版國安法一周年之際的香港街頭

香港一名家庭主婦因在大半年內於網上轉貼或發表65則被指煽動的言論和圖片，被控後承認觸犯煽動罪，雖有12歲幼子求情籲請法官「放我媽媽回家」，但仍被國安法指定法官蘇惠德判囚4個月。扣除還柙日子和在囚假期後，預料被告仍須入獄兩個月才可與兒子團聚。

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根據案情，獨力撫養四名子女丶患有抑鬱症的48歲家庭主婦羅愛華，於去年6月至今年3月期間，透過三個臉書及推特帳號發表65段具煽動性帖文或圖片，當中大部分是轉發。被指煽動的圖文包括「打共匪」丶「中共迫害人民/控制思想 人民成共產黨工具」丶「警黑合作 襲擊市民」丶「願三萬黑警墊屍底，以祭手足亡魂」丶「光復香港 時代革命」及「香港獨立 唯一出路」；另又在轉發「黑色洋紫荊旗」時形容為「香港國旗」，而「願榮光歸香港」則是「香港國歌」。

羅上月28日被捕後一直還柙，昨（27日）在西九龍裁判法院承認一項煽動罪。有份撰寫求情信的被告么子亦有到庭旁聽，主任裁判官羅德泉關注，讓年幼小童目睹母親被判刑會否對小兒的心智造成壞影響，辯方解釋，由於小兒子不能探訪還柙中的母親，故希望到庭看她。根據庭上念出的么子求情信，當中提到「媽媽已不在家一個月了，請你（法官）放我媽媽回家，多謝你」。當律師念到此處時，被告低頭啜泣。

雖然辯方求情時表示，被告是一名毫無影響力人士，且案發時段的社會氣氛相對平和，引致的後果相對較小，但羅官並不認同，指一些人的心情仍未平伏，情緒易被挑起，而被告是有計畫及長時間地以帖文挑起他人情緒，會帶來風險，然而，考慮被告犯案並非經過精密部署，影響力有限，亦沒有呼籲他人參與，嚴重程度相對較低，故決定以6個月監禁作量刑起點，認罪扣減刑期後，判被告入獄4個月。羅官更表明，被告需要照顧家人並非減刑理由。