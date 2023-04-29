國民黨2024參選人懸乎 侯友宜「杯水論」與郭台銘「鋼索論」誰更勝一籌？

2024台灣總統大選

台灣2024總統大選，國民黨的人選雖遲遲未定，但據了解，將從新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘二人當中擇一而出。據壹蘋新聞網報道，國民黨主席朱立倫27日表示徵召大概會在5月完成作業，但對於外傳5月17日這個時間及人選是誰，則無正面回應。至於備受關注的兩岸論述，侯友宜與郭台銘則先後舉出「杯水論」與「鋼索論」隔空過招。

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據朱立倫說，主要候選人也都準備好了，會在適度的時間，進行提名；前總統馬英九當時是在5月20日提名，8年前是在6月中旬、4年前則拖到7月20日，這都太晚，因此這次大概會在5月完成所有作業，並在適當時間就會公布。

對於台灣政界盛傳國民黨將在5月17日（即新北市議會質詢結束後）徵召侯友宜參選2024總統大選，已表態參選爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘表示，他跟侯友宜就是“兄弟登山”、“大家都會在這段時間內公平競爭、各自努力”，就各自領域提出對台灣的願景、看法，爭取所有年輕人、婦女、中間選民的支持。

據台灣TVBS新聞網今天引述TPOC台灣議題研究中心昨（28）日公布2人最新聲量及好感度，TPOC指出，郭台銘的網絡聲量超越侯友宜25個百分點。侯友宜上周出訪新加坡被視為參選總統的起手式，不料訪星期間，新北市政頻頻出包，令民眾對其好感度降低。反觀郭台銘積極展開下鄉並安排北中南座談會，好感度一度暴衝，超越侯友宜同期表現。

TVBS報道稱，TPOC台灣議題研究中心通過QuickseeK快析輿情數據庫，分析4月1日至4月25日之間，侯友宜與郭台銘的網絡輿情聲量以及好感度趨勢。這段期間的數據結果顯示，調查期間侯友宜總聲量17.3萬則、郭台銘23.1萬則，在聲量上呈現「侯下郭上」態勢。

值得注意的是，鑒於台海局勢不斷升溫，侯郭兩人對兩岸關係的發言，自然變成選民關注的焦點。侯友宜27日在新北市議會質詢時以「杯水論」表達了他的看法。據侯友宜形容杯子是中華民國，台灣是水，應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆。

據國民黨籍新北市議員呂家愷28日表示，民進黨的台獨路線和中國共產黨之間，有「消滅中華民國」共識，而侯友宜重新提出「杯水論」，就是想塑造不管是台獨還是中共，都要共同「維持中華民國」的兩岸關係。

隨後，郭台銘在臉書上闡述台灣、美國和中國的三角關係，他提出「鋼索論」，認為台灣在美中對抗下，如同站在鋼索上，領導人應該要能提出經濟、科技、產業前景，帶領台灣走下政治的鋼索。

郭台銘表示，他的心中經常浮現一個鮮明的畫面，兩個巨人拉着一條鋼索在拔河，將鋼索拉得愈來愈緊，不過他們各自只有用一隻手拉着鋼索，因為還要騰出另一隻手來拿着各種武器向對方射擊，在這過程中不時還要閃躲對方來襲的武器，於是他們拉着的鋼索又會隨而激烈搖晃，他認為台灣就是在鋼索上很不幸站着的一個小人，必須在這種極度危險情況中盡量保護自己的安全。他接著說，如果台灣當前處境是這樣，那麼該採取什麼樣的方法會比較安全呢？應該是保持在靠近鋼索中央的位置才對，靠近中央可以遠離雙方武器，避免被誤傷，可以觀察雙方動態還有一點時間應對鋼索可能的搖晃，而且鋼索相對在中央位置會比較平穩。

郭台銘提出台灣在中美間走鋼索論，被台灣媒體解讀為跟侯友宜的「杯水論」過招。侯友宜就此回應稱，要讓中華民國充滿自信，讓台灣這片土地走出康莊大道，只要能讓國際看見中華民國，都值得肯定。