世界如何為台灣衝突做準備 法媒關注

各位聽眾， 面對目前經濟的衰退，世界如何為台灣可能發生法衝突做準備呢？圍繞着台灣島的經濟封鎖或戰爭，它可能會產生比新冠疫情危機和烏克蘭戰爭帶來更嚴重的後果。 半導體生產鏈正在重組。這是法國人道報近日關注的問題。

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如果說它沒有演變成公開的戰爭，中美之間為爭奪半導體產業的這個工業霸權而發生的衝突將對世界生產和貿易的重組產生影響。

美國政府在貿易戰背景下頒布的一連串制裁不僅對中國經濟產生影響。

從2018 年開始，圍繞着半導體產業的一些問題開始具體化，在台灣不得不重組其生產活動後，去年經歷了其第一波的寒流；這也顯示出它持續對中國的依賴。

從2022 年第四季度開始，其經濟突然收縮了，與去年同期相比進一步收縮了 0.86%，創下 13 年來同比表現最差的一次，而第三季度的增長率為 4.01%。

台北收回其半導體的製作： 誠然，作為全球半導體技術供應鏈的核心（台灣生產 70% 的半導體），台灣因技術需求放緩、邊境關閉和生產活動中因其第一個客戶中國大陸的產業活動幾乎停止，而直至2020 年。台灣的出口有40%是外銷到中國大陸。

的出口有40%。

《台灣預算、會計暨統計總局》指出:“‟中國大陸疫情的惡化正在干擾消費和生產活動 ”，

雖然台灣的出口，與去年同期相比下降了 8.63%，但預算部門指出的理由是：影響全球需求的“通脹壓力和利息的上升”，因為“供應鏈繼續調整其庫存”。

今年的情況可能會進一步惡化，經濟學家陳何偉(音譯)在這些數據公布時預言：“我認為我們還沒有觸底，還存在技術性衰退的前景。 »

台灣2022年的通貨膨脹率：2.9%； 今年應該是1.9%。”

因此，由於唐納德特朗普總統在 2018 年頒布的貿易戰令，將那些供應美國市場的商品生產轉移回歸到台灣土地，這並不足以維持國家經濟的運轉。

在此之前，台灣產品在島上設計，在中國組裝，然後運往美洲大陸。 這正是目前困難所在，因為美國的制裁導致中國制產品受到關稅上漲的打擊。

截至 2019 年，讓民族主義者感到自豪：由於將生產製造業重新搬回台灣，向美國的出口增長了 20%，對中國的出口下降了約 12%。

但台灣對大陸的依賴仍然很大，一場兩岸公開的衝突很有可能會對整個世界產生影響（有時估計對全球經濟造成 24,000 億歐元），比新冠危機和烏克蘭戰爭所造成的損失更重大。

需求增長三倍：

原因有是，台灣生產的半導體無處不在，到處需要它，無所不用，從電腦到智能手機，再到家用電器、醫療設備、航空航天設備。 目前，僅一輛汽車的需求就包含了平均 1,400 個基於這些半導體的元件。

而且，隨着過度到全電動化和自動駕駛，“到 2030 年，汽車行業對半導體的需求量預計將增加兩倍”，這是德國汽車聯合會 (VDA)去年 1 月提出的警告。

因此，就像烏克蘭戰爭背景下的石油、天然氣或小麥的儲備一樣，一旦台灣出現衝突，或是被圍島封鎖，可能對世界經濟造成災難性後果。

芯片大戰開始了 ，這也是中美之間所展開的新階段的科技戰：北京3月31日宣布對美國科技巨頭美光科技展開調查。

2022 年 12 月和 2023 年 2 月底，美光集團的收入有 11% 來自中國。 受到生產過剩危機影響的這家公司，暫時在存儲芯片領域排名世界第三，僅次於韓國三星和 SK 海力士。

那麼，中國當局發起調查美光集團的目的是什麼？ 中國國家互聯網信息辦公室 (CAC) 稱，“保衛國家安全”是為了確保這些芯片內不包含有利於美國網絡間諜活動的後門程序。

這一決定是在華盛頓試圖確保在半導體領域的世界領導地位之際做出的，並將一系列中國公司列入黑名單，以限制中國購買和製造“用於軍事應用”的芯片。

繼美國採取芯片策略後，歐洲也出台了“芯片法案”：祭出440億歐元資金支持芯片生產。 »

那麼，這並非偶然的事，，2022 年 8 月，喬·拜登總統率先簽署了《2022 年芯片與科學法案》，該法案強調半導體的研發和生產。

歐盟也採用了自己的芯片行動並啟動了一項 450 億歐元的計畫，以重新在自己領土上設立安置這一關鍵工業領域的生產。

華盛頓終於邀請其日本和韓國合作夥伴俾能在這一領域結成聯盟。

同樣地，美國也要求台灣轉移其生產半導體的能力，以控制供應鏈並阻礙中國的崛起，以及其獲得這些先進技術的可能性。